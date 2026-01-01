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GreenBean DayLight 150 LED V-mount осветитель светодиодный

GreenBean DayLight 150 LED V-mount осветитель светодиодный

GreenBean
Артикул: DAN-5063

GreenBean DayLight 150 LED V-mount – осветитель светодиодный со встроенным разъемом V-mount, цветовая температура приближена к дневному освещению (5600 ±200К).

Описание

Устройство может питаться одним из двух способов: с помощью разъема V-lock, который монтируется непосредственно на задней панели и позволяет работать автономно с аккумуляторами серии V-pack (аккумулятор приобретается отдельно), или работать от сети через прилагаемый адаптер питания.

Осветитель разработан с применением новейших технологий в индустрии фотооборудования. Высокая световая эффективность, а также хорошая равномерность освещения делают этот прибор идеальным для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Белый свет осветителя может быть изменен на красный, синий или желтый при установке светофильтров, которые идут в комплекте.

Крепежное устройство разработано для установки осветителя на стойку либо другую установочную систему со стандартным наконечником диаметром 5/8 дюйма (16 мм). Встроенные вентиляторы позволяют проводить длительную съемку без опасений за перегрев прибора, также предусмотрена возможность отключения вентиляторов для съемки в полной тишине.

Рекомендуем использовать только оригинальные аккумуляторные блоки GreenBean. Использование неоригинального аккумуляторного блока с другими параметрами либо аккумуляторного блока с обратной полярностью может повредить устройство.

Характеристики:

  • мощность светодиодов, Вт – 150
  • регулировка яркости плавная – 0–100%,
  • ресурс светодиода, ч – 50000
  • световой поток, Лм – 6000
  • цветовая температура, К – 5600 ±200
  • угол освещения, град. – 150
  • рабочая температура, С – от 0 до +45
  • охлаждение – конвекционное/принудительное
  • параметры блока питания – вход 110-240 В, 50/60 Гц
  • параметры блока питания – выход 12 В ±5%/100 Вт/8,3 А
  • разъем V-mount – есть
  • размеры с крепежным устройством, мм – 490х460х110  
  • вес (осветителя/блока питания), кг – 5,4/0,6

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