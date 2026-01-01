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GreenBean DayLight 100 LED Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 100 LED Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 100 LED Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 100 LED Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 100 LED Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 100 LED Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 100 LED Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 100 LED Bi-color осветитель светодиодный

GreenBean DayLight 100 LED Bi-color осветитель светодиодный

GreenBean
Артикул: DAN-1023

GreenBean DayLight 100 LED Bi-color - осветитель светодиодный мощностью 100 Вт.

Световая панель с современными SMD сверхъяркими светодиодами, регулируемой цветовой температурой 2800-9990К, четырехепестковыми шторками и универсальным типом питания. Мощность - 100 Вт. 

Описание

Осветитель предназначен для профессиональной видео- и фотосъемки, подойдет для кинопроизводства, телевидения, студии фэшн-съемки, предметной и рекламной фотографии, свадебной фотосъемки.

Панель состоит из 480 светодиодов (240-2800 К и 240-9990 К) общей мощностью 100 Вт и формирует световой поток 4200 Лм. Высокий индекс CRI (более 95) обеспечивает точную передачу цветовых оттенков. Цветовая температура плавно регулируется в диапазоне от 2800К до 9990K.

Прибор имеет информативный ЖК-дисплей с подсветкой и две кнопки-валкодера для управления настройками.

Управление мощностью и цветовой температурой осветителя можно производить с помощью пульта дистанционного управления с ЖК-дисплеем, который входит в комплект поставки. Также возможно управление со смартфона по каналу Bluetooth с помощью соответствующего программного обеспечения.

На пульте и на приборе можно выбрать одну из 6 групп и один из 51 канала в каждой группе.

Характеристики:

  • мощность - 100 Вт
  • кол-во светодиодов - 480 светодиодов (240-2800 К + 240-9990 К)
  • размер излучающей поверхности, мм - 290x260
  • освещенность (1 м, 5600К) - 850 лк
  • световой поток - 4200 лм
  • цветовая температура - 2800К - 9990K
  • регулировка цветового тона - нет
  • индекс CRI - более 95
  • TLCI - более 98
  • регулировка яркости, проц. - 0 - 99 плавная
  • угол луча, град. - 120
  • управление функциями         - панель управления, пульт ДУ, DMX, Bluetooth
  • дистанция управления - до 30 м
  • количество групп/каналов - 6/51
  • разъем DMX - RJ45
  • фильтр - есть (рассеивающий, съемный)
  • шторки - есть
  • дисплей - есть, с подсветкой
  • тип питания осветителя - сетевой адаптер AC-110~220В DC-26V, 2 отсека V-mount
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав, поликарбонат
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • габаритные размеры (без лиры), мм - 350x80x300
  • вес (с лирой), кг - 3,2
  • размеры упаковки, мм - 420х380х180
  • вес (с упаковкой), кг - 4,7

Комплектация

  • Светодиодная панель DayLight LED с лирой и шторками.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Руководство по эксплуатации.

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Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн

Cветодиодный осветитель Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color.

Светодиодный осветитель с пультом дистанционного управления и изменяемой цветовой температурой. Светодиодная панель состоит из 900 светодиодов (450 теплого и 450 холодного белого света) с цветовой температурой от 3200 до 5600 К, плавной регулировкой яркости до 100 Вт и возможностью питания от аккумулятора V-mount. Радиоуправление производится на частоте 2,4 ГГц, по протоколу DMX512. В комплекте: пульт ДУ, сетевой адаптер с кабелем, кабель DMX RJ45, лира, шторки и рассеивающий фильтр. Пульт DMX приобретается дополнительно!


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