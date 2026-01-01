GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель.

Характеристики:
- Мощность осветителя макс. - 80 Вт
- Тип диода - СОВ светодиод
- Регулировка яркости - 0…100%
- Цветовая температура (режим ССТ) - 2700 K - 6500K
- Индекс цветопередачи - CRI, TLCI >97
- Создаваемая освещенность - (5600К, 1 м ) 2900лк (20000лк с рефлектором)
- Угол раскрытия светового луча - 120°
- Количество спецэффектов - 7
- Дисплей - ЖК
- Питание от сети (сетевой адаптер) - 100…240В Type-C, поддержка PD3.0 20V 4A
- Внешнее питание - DC 14.8В 5.5А D-Tap
- Размеры 140х80х90 мм (без адаптера Bowens)
- Вес 0.55кг.