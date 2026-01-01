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GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель
GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель
GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель
GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель
GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель
GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель
GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель
GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель
GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель

GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: MTG-0527

GreenBean Cell 80B светодиодный осветитель.

Компактный и мощный светодиодный осветитель со съемным байонетом Bowens. Цветовая температура изменяемая в диапазоне 2700 К - 6500 К. В комплекте удобная сумка для хранения и транспортировки. 

Описание

Характеристики: 


  • Мощность осветителя макс. - 80 Вт
  • Тип диода - СОВ светодиод
  • Регулировка яркости - 0…100%
  • Цветовая температура (режим ССТ) - 2700 K - 6500K
  • Индекс цветопередачи - CRI, TLCI >97
  • Создаваемая освещенность - (5600К, 1 м ) 2900лк (20000лк с рефлектором)
  • Угол раскрытия светового луча - 120°
  • Количество спецэффектов - 7
  • Дисплей - ЖК
  • Питание от сети (сетевой адаптер) - 100…240В Type-C, поддержка PD3.0 20V 4A
  • Внешнее питание - DC 14.8В 5.5А D-Tap
  • Размеры 140х80х90 мм (без адаптера Bowens)
  • Вес 0.55кг. 

Комплектация

  • Светодиодный осветитель GreenBean Cell 80B
  • Защитный колпак светодиода
  • Съемный адаптер Bowens
  • Монтажный кронштейн
  • Рефлектор
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Кабель внешнего питания D-Tap
  • Сумка для хранения с ремнем
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 15 ч

Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.

-17.35 %980 ₽
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