Godox VL300II светодиодный осветитель

Описание

Это легкий (весом менее 3 кг), мощный и компактный светодиодный источник сбалансированного «дневного» света с выносным блоком управления. Раздельная конструкция блока управления и корпуса осветителя обеспечивает Godox VL300 II ппортативность, мобильность и эргономичность. Специальные светодинамические эффекты осветителя можно использовать в различных креативных съемках, прибор подойдет для проведения портретной, предметной, интерьерной и других видов съемок, записи интервью, подкастов, различных видеороликов. Настройки осветителя дают выбор из 8 предустановленных динамических световых спецэффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка». Встроенный малошумный вентилятор в сочетании с улучшенной конструкцией отвода тепла обеспечивают высокую производительность VL300II на протяжении всего процесса съемки, оставаясь бесшумным длительное время. Байонет Bowens дает возможность устанавливать на корпус осветителя различные светоформирующие насадки.

Особенности

Яркий световой поток с освещенностью 11600 люкс на расстоянии 1 метр (открытая лампа);



Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление по Bluetooth;

Два вида питания: от сети переменного тока или от двух батарей V-mount;

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс;

ЖК-дисплей на выносном блоке управления;

Малошумный вентилятор (менее 30 Дб)

Характеристики: