images
images
images
images
images
Godox VL200II светодиодный осветитель
Godox VL200II светодиодный осветитель
Godox VL200II светодиодный осветитель
Godox VL200II светодиодный осветитель
Godox VL200II светодиодный осветитель

Godox VL200II светодиодный осветитель

Godox
Артикул: OLE-1607

Godox VL200II светодиодный осветитель

Осветитель с круглой светодиодной COB-матрицей  дает сбалансированный свет мощностью до 215 Вт и постоянной цветовой температурой 5600 К. Неизменно высокий уровень индексов цветопередачи CRI≥96 и TLCI≥96 обеспечивает высокоточную цветопередачу и реалистичные цвета отснятого материала. Мощность осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1% для точного подбора необходимого количество света. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метр без рефлектора - 7400 лк. Выносной блок управления с аккумуляторной площадкой V-mount. Возможность управления по DMX512, беспроводное управление 2.4G, со смартфона по Bluetooth, байонет Bowens.

Описание

Это легкий (весом менее 2 кг), мощный и компактный светодиодный источник сбалансированного «дневного» света с выносным блоком управления. Раздельная конструкция блока управления и корпуса осветителя обеспечивает Godox VL200 II ппортативность, мобильность и эргономичность. Специальные светодинамические эффекты осветителя можно использовать в различных креативных съемках, прибор подойдет для проведения портретной, предметной, интерьерной и других видов съемок, записи интервью, подкастов, различных видеороликов. Настройки осветителя дают выбор из 8 предустановленных динамических световых спецэффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка». Встроенный малошумный вентилятор в сочетании с улучшенной конструкцией отвода тепла обеспечивают высокую производительность VL200II на протяжении всего процесса съемки, оставаясь бесшумным длительное время. Байонет Bowens дает возможность устанавливать на корпус осветителя различные светоформирующие насадки.

Особенности

  • Яркий световой поток с освещенностью 7400 люкс на расстоянии 1 метр (открытая лампа);

  • Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление по Bluetooth;

  • Два вида питания: от сети переменного тока или от двух батарей V-mount;

  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс;

  • ЖК-дисплей на выносном блоке управления;

  • Малошумный вентилятор (менее 30 Дб)

Характеристики:

  • Цветопередача индекс CRI: ≥96
  • Цветопередача индекс TLCI: ≥96
  • Цветовая температура (Kelvin): 5600±200K
  • Размеры прибора: 27 х 17,5 х 21,2 см
  • Вес прибора: 1,77 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

E-IMAGE EISBP1026 Background paper 26 Pongee бумажный фон песочный 2,72x10 м
Арт. MTG-0837
E-IMAGE EISBP1026 Background paper 26 Pongee бумажный фон песочный 2,72x10 м
Наличие
в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Background paper 26 Pongee бумажный фон песочный 2,72x10 м.

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

5 080 ₽
В корзину
Falcon Eyes SP-W M8M4 переходник
Арт. DAN-4158
Falcon Eyes SP-W M8M4 переходник
Наличие
более 10 шт

Переходник Falcon Eyes SP-W M8M4 для студийного оборудования.

Переходник для установки фото и видео оборудования с двумя резьбами 1/4" (папа) и 3/8" (папа), под ключ на 13. Габаритные размеры - 15х21 мм. Изготовлен из стали.

300 ₽
В корзину
Raylab Magic Arm RL-GMA11 кронштейн
Raylab Magic Arm RL-GMA11 кронштейн
Raylab Magic Arm RL-GMA11 кронштейн
Арт. DAN-7757
Raylab Magic Arm RL-GMA11 кронштейн
Наличие
в наличии 4-10 шт

Raylab Magic Arm RL-GMA11 - шарнирный кронштейн мэджик арм для установки фото и видео оборудования на башмак камеры, штатив или стойку.Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом, что позволяет быстро установить оборудование в нужно положение. Длина кронштейна: 29 см.

2 080 ₽
В корзину
KUPO KCP-FF3036 Flat Flag Frame 30” x 36” рама для флага 76 x 90cm
KUPO KCP-FF3036 Flat Flag Frame 30” x 36” рама для флага 76 x 90cm
KUPO KCP-FF3036 Flat Flag Frame 30” x 36” рама для флага 76 x 90cm
Арт. OLE-3537
KUPO KCP-FF3036 Flat Flag Frame 30” x 36” рама для флага 76 x 90cm
Наличие
в наличии 4-10 шт

Рама для флага сделана из алюминия с плоским профилем, что позволяет быстро прикрепить текстильные или гелевые рассеиватели на ваш выбор для управления светом. Размер рамы 76 х 90 см

11 040 ₽
В корзину
Falcon Eyes W-60 груз противовес
Falcon Eyes W-60 груз противовес
Falcon Eyes W-60 груз противовес
Арт. OLE-4002
Falcon Eyes W-60 груз противовес
Наличие
более 10 шт

Груз-противовес из металла (чугуна) весом 6 кг служит для балансировки и стабилизации смонтированных студийных конструкций. Улучшенный механизм крепления увеличивает безопасность и ускоряет процесс сборки/разборки, а яркая красная окраска снижает вероятность получения травмы. Подходит для монтажа на трубы диаметром 22-35 мм

3 860 ₽
В корзину
Kupo KCP-360B Ali Clamp black зажим-прищепка
Арт. DAN-5854
Kupo KCP-360B Ali Clamp black зажим-прищепка
Наличие
более 10 шт

Зажим-прищепка Kupo KCP-360B Ali Clamp black.

Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8". Вес - 0,32 кг. Цвет - черный.


2 180 ₽
В корзину
-10 %
Godox SA-06 диафрагма ирисовая для S30
Godox SA-06 диафрагма ирисовая для S30
Godox SA-06 диафрагма ирисовая для S30
Арт. DAN-8715
Godox SA-06 диафрагма ирисовая для S30
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч

Godox SA-06– ирисовая диафрагма для фокусируемого осветителя Godox S30 для применения совместно с проекционной насадкой SA-P.

-10 %4 390 ₽
3 950 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Лекция с мастер-класса &quot;Студийное оборудование и работа со светом&quot;
Лекция с мастер-класса "Студийное оборудование и работа со светом"
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.