Godox RGB LC500R осветитель светодиодный

Описание

Режим CCT осветителя используется для точной регулировки цветовой температуры от 2500 до 8500 K. Благодаря этому осветитель является универсальным инструментом и может соответствовать условиям освещения окружающей среды или совместимости с другими приборами. Интенсивность света варьируется от 0 до 100 процентов.

Прибор имеет 14 видов встроенных световых спецэффектов Fx, содержащих 39 различных предустановок для художественного использования в фотографии, кино- и видеопроизводстве, а также для видеоблогинга.

Корпус осветителя изготовлен из прочного композитного пластика, светодиоды закрыты цилиндрическим рассеивателем. Широкая рукоятка позволяет удобно удерживать осветитель в руке. Кроме того, на торцах осветителя предусмотрены закладные гайки с внутренней резьбой 1/4“ для установки осветителя на стойку или подвешивания осветителя на крюке.

Панель управления с дисплеем находится на рукоятке. С обратной стороны рукоятки расположен разъем для подключения зарядного устройства.

Осветитель поставляется с двунаправленными шторками, которые позволяют ограничивать и формировать световой поток от осветителя. В нерабочем положении, шторки можно сложить и они не будут занимать много места. Также в комплект входит пульт дистанционного управления RC-R9, который работает на частоте 2,4 ГГц на расстоянии до 50 м. С его помощью можно включать/выключать осветитель, настраивать его яркость, цвет, цветовую температуру, а также управлять спецэффектами, группами и каналами для создания различных световых схем.

Питание осуществляется от встроенного в рукоятку литий-ионного аккумулятора, который позволяет работать в течение 90 минут при полном заряде.

Для хранения и транспортировки предусмотрена сумка-кейс на молнии со вставками из вспененного материала.

Характеристики осветителя:

литиевая батарея - 14,4 В, 2600 мА

каналы - 32

группы - 6 (A, B, C, D, E, F)

мощность - 23 Вт

цветовая температура - 2500К-8500К

освещенность (100%, 1м) - 5800лк

показатель CRI - 96

показатель TLCI - 98

регулировка мощности - 0-100%



размер осветителя - 616х56х56 мм

вес осветителя - 0,81 кг

Пульт дистанционного управления: