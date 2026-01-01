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Godox RGB LC500R осветитель светодиодный
Godox RGB LC500R осветитель светодиодный
Godox RGB LC500R осветитель светодиодный
Godox RGB LC500R осветитель светодиодный
Godox RGB LC500R осветитель светодиодный
Godox RGB LC500R осветитель светодиодный
Godox RGB LC500R осветитель светодиодный
Godox RGB LC500R осветитель светодиодный
Godox RGB LC500R осветитель светодиодный
Godox RGB LC500R осветитель светодиодный

Godox RGB LC500R осветитель светодиодный

Godox
Артикул: DAN-5477

Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R.

Светодиодный осветитель мощностью 23 Вт. Имеет многоцветный RGB-режим, регулируемую цветовую температуру 2500-8500 К, встроенные цветовые спецэффекты, ЖК-дисплей, регулировку яркости от 0 до 100 процентов, выбор канала и группы. Питание осуществляется от аккумулятора. В комплекте пульт, шторки и сумка.

Описание

Режим CCT осветителя используется для точной регулировки цветовой температуры от 2500 до 8500 K. Благодаря этому осветитель является универсальным инструментом и может соответствовать условиям освещения окружающей среды или совместимости с другими приборами. Интенсивность света варьируется от 0 до 100 процентов.

Прибор имеет 14 видов встроенных световых спецэффектов Fx, содержащих 39 различных предустановок для художественного использования в фотографии, кино- и видеопроизводстве, а также для видеоблогинга.

Корпус осветителя изготовлен из прочного композитного пластика, светодиоды закрыты цилиндрическим рассеивателем. Широкая рукоятка позволяет удобно удерживать осветитель в руке. Кроме того, на торцах осветителя предусмотрены закладные гайки с внутренней резьбой 1/4“ для установки осветителя на стойку или подвешивания осветителя на крюке.

Панель управления с дисплеем находится на рукоятке. С обратной стороны рукоятки расположен разъем для подключения зарядного устройства.

Осветитель поставляется с двунаправленными шторками, которые позволяют ограничивать и формировать световой поток от осветителя. В нерабочем положении, шторки можно сложить и они не будут занимать много места. Также в комплект входит пульт дистанционного управления RC-R9, который работает на частоте 2,4 ГГц на расстоянии до 50 м. С его помощью можно включать/выключать осветитель, настраивать его яркость, цвет, цветовую температуру, а также управлять спецэффектами, группами и каналами для создания различных световых схем.

Питание осуществляется от встроенного в рукоятку литий-ионного аккумулятора, который позволяет работать в течение 90 минут при полном заряде.

Для хранения и транспортировки предусмотрена сумка-кейс на молнии со вставками из вспененного материала.

Характеристики осветителя:

  • литиевая батарея - 14,4 В, 2600 мА
  • каналы - 32
  • группы - 6 (A, B, C, D, E, F)
  • мощность - 23 Вт
  • цветовая температура - 2500К-8500К
  • освещенность (100%, 1м) - 5800лк
  • показатель CRI - 96
  • показатель TLCI - 98
  • регулировка мощности - 0-100%
  • размер осветителя - 616х56х56 мм
  • вес осветителя - 0,81 кг

Пульт дистанционного управления:

  • питание пульта - 3В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)
  • частота беспроводной передачи - 433 МГц
  • расстояние (на открытом пространстве) - 50 м
  • количество каналов - 32
  • количество групп - 16 групп (A-F, 0-9)
  • размер пульта - 55х133х10мм
  • вес пульта - 63 г

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