Godox RGB LC500R осветитель светодиодный

Режим CCT осветителя используется для точной регулировки цветовой температуры от 2500 до 8500 K. Благодаря этому осветитель является универсальным инструментом и может соответствовать условиям освещения окружающей среды или совместимости с другими приборами. Интенсивность света варьируется от 0 до 100 процентов.
Прибор имеет 14 видов встроенных световых спецэффектов Fx, содержащих 39 различных предустановок для художественного использования в фотографии, кино- и видеопроизводстве, а также для видеоблогинга.
Корпус осветителя изготовлен из прочного композитного пластика, светодиоды закрыты цилиндрическим рассеивателем. Широкая рукоятка позволяет удобно удерживать осветитель в руке. Кроме того, на торцах осветителя предусмотрены закладные гайки с внутренней резьбой 1/4“ для установки осветителя на стойку или подвешивания осветителя на крюке.
Панель управления с дисплеем находится на рукоятке. С обратной стороны рукоятки расположен разъем для подключения зарядного устройства.
Осветитель поставляется с двунаправленными шторками, которые позволяют ограничивать и формировать световой поток от осветителя. В нерабочем положении, шторки можно сложить и они не будут занимать много места. Также в комплект входит пульт дистанционного управления RC-R9, который работает на частоте 2,4 ГГц на расстоянии до 50 м. С его помощью можно включать/выключать осветитель, настраивать его яркость, цвет, цветовую температуру, а также управлять спецэффектами, группами и каналами для создания различных световых схем.
Питание осуществляется от встроенного в рукоятку литий-ионного аккумулятора, который позволяет работать в течение 90 минут при полном заряде.
Для хранения и транспортировки предусмотрена сумка-кейс на молнии со вставками из вспененного материала.
Характеристики осветителя:
- литиевая батарея - 14,4 В, 2600 мА
- каналы - 32
- группы - 6 (A, B, C, D, E, F)
- мощность - 23 Вт
- цветовая температура - 2500К-8500К
- освещенность (100%, 1м) - 5800лк
- показатель CRI - 96
- показатель TLCI - 98
- регулировка мощности - 0-100%
- размер осветителя - 616х56х56 мм
- вес осветителя - 0,81 кг
Пульт дистанционного управления:
- питание пульта - 3В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)
- частота беспроводной передачи - 433 МГц
- расстояние (на открытом пространстве) - 50 м
- количество каналов - 32
- количество групп - 16 групп (A-F, 0-9)
- размер пульта - 55х133х10мм
- вес пульта - 63 г