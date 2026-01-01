Godox ML60Bi светодиодный осветитель

Светодиодный осветитель ML60 имеет очень яркий свет с точной цветопередачей в прочном и легком корпусе,есть возможность установить баланс с любым окружающим освещением и создавать теплую атмосферу или гораздо более холодные оттенки, просто повернув регулятор, вместо использования гелевых фильтров. Вес всего 0.77 кг( без рукоятки и рефлектора), его легко удерживать в руке и переносить.
Регулируемая цветовая температура от 2800K до 6500K позволяет быстро согласовать осветитель с условиями окружающего освещения, просто повернув регулятор и не утруждаясь установкой гелевых фильтров.
Предустановленных 7 настраиваемых кинематографических световых эффектов, включая вспышку, молнию, сломанную лампочку, телевизор, свечу, огонь и фейерверк, помогут легко имитировать разнообразные сценарии освещения.
Осветитель совместим со всеми модификаторами с креплением Godox, а при использовании адаптера S2 (приобретается отдельно) можно устанавливать светоформирующие аксессуары с креплением Bowens, что открывает еще больше возможностей.
Характеристики:
- Максимальная мощность: 60Вт
- Регулировка яркости: 0%~100%
- Освещенность (100%, 1м): ≈10100 лк
- CRI: ≈96
- TLCI: ≈97
- Цветовая температура: 2800K~6500К
- Режимы: режим регулировки цветовой температуры, режим спецэффектов
- Количество спецэффектов: 7 предустановленных настраиваемых кинематографических световых эффектов
- Способы управления: приложение для смартфона / 2.4G беспроводное управление (пульт RC-A6 приобретается отдельно)
- Каналы: 32
- Группы: 16 (A,B,C,D,E,F,0~9)
- Дальность действия управления 2.4G: 30м
- Дальность действия управления Bluetooth: 15м
- Источник питания: от сети переменного тока: 16.8В 4.2А
- Температура эксплуатации: -10°C~40°C