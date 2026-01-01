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Godox ML60Bi светодиодный осветитель
Godox ML60Bi светодиодный осветитель
Godox ML60Bi светодиодный осветитель
Godox ML60Bi светодиодный осветитель
Godox ML60Bi светодиодный осветитель
Godox ML60Bi светодиодный осветитель
Godox ML60Bi светодиодный осветитель
Godox ML60Bi светодиодный осветитель
Godox ML60Bi светодиодный осветитель
Godox ML60Bi светодиодный осветитель

Godox ML60Bi светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-7499

Светодиодный осветитель ML60 имеет очень яркий свет с точной цветопередачей в прочном и легком корпусе.

Цветовая температура - от 2800K до 6500K. Байонет Bowens.

Описание

Светодиодный осветитель ML60 имеет очень яркий свет с точной цветопередачей в прочном и легком корпусе,есть возможность установить баланс с любым окружающим освещением и создавать теплую атмосферу или гораздо более холодные оттенки, просто повернув регулятор, вместо использования гелевых фильтров. Вес всего 0.77 кг( без рукоятки и рефлектора), его легко удерживать в руке и переносить.

Регулируемая цветовая температура от 2800K до 6500K позволяет быстро согласовать осветитель с условиями окружающего освещения, просто повернув регулятор и не утруждаясь установкой гелевых фильтров.

Предустановленных 7 настраиваемых кинематографических световых эффектов, включая вспышку, молнию, сломанную лампочку, телевизор, свечу, огонь и фейерверк, помогут легко имитировать разнообразные сценарии освещения.

Осветитель совместим со всеми модификаторами с креплением Godox, а при использовании адаптера S2 (приобретается отдельно) можно устанавливать светоформирующие аксессуары с креплением Bowens, что открывает еще больше возможностей.

Характеристики:

  • Максимальная мощность: 60Вт
  • Регулировка яркости: 0%~100%
  • Освещенность (100%, 1м): ≈10100 лк
  • CRI: ≈96
  • TLCI: ≈97
  • Цветовая температура: 2800K~6500К
  • Режимы: режим регулировки цветовой температуры, режим спецэффектов
  • Количество спецэффектов: 7 предустановленных настраиваемых кинематографических световых эффектов
  • Способы управления: приложение для смартфона / 2.4G беспроводное управление (пульт RC-A6 приобретается отдельно)
  • Каналы: 32
  • Группы: 16 (A,B,C,D,E,F,0~9)
  • Дальность действия управления 2.4G: 30м
  • Дальность действия управления Bluetooth: 15м
  • Источник питания: от сети переменного тока: 16.8В 4.2А
  • Температура эксплуатации: -10°C~40°C

Комплектация

  • Осветитель ML60Bi – 1 шт
  • Рукоятка – 1 шт
  • Аккумуляторная база BC60 – 1 шт
  • Сетевой адаптер – 1 шт
  • Рефлектор – 1 шт
  • Защитная крышка – 1 шт
  • Кабель для сетевого адаптера 5м – 1 шт
  • Кабель для аккумуляторной базы 1.5м – 1 шт
  • Кабель для аккумуляторной базы 0.2м – 1 шт
  • Держатель адаптера – 1 шт
  • Сумка – 1 шт

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