Godox ML60Bi светодиодный осветитель

Описание

Светодиодный осветитель ML60 имеет очень яркий свет с точной цветопередачей в прочном и легком корпусе,есть возможность установить баланс с любым окружающим освещением и создавать теплую атмосферу или гораздо более холодные оттенки, просто повернув регулятор, вместо использования гелевых фильтров. Вес всего 0.77 кг( без рукоятки и рефлектора), его легко удерживать в руке и переносить.

Регулируемая цветовая температура от 2800K до 6500K позволяет быстро согласовать осветитель с условиями окружающего освещения, просто повернув регулятор и не утруждаясь установкой гелевых фильтров.

Предустановленных 7 настраиваемых кинематографических световых эффектов, включая вспышку, молнию, сломанную лампочку, телевизор, свечу, огонь и фейерверк, помогут легко имитировать разнообразные сценарии освещения.

Осветитель совместим со всеми модификаторами с креплением Godox, а при использовании адаптера S2 (приобретается отдельно) можно устанавливать светоформирующие аксессуары с креплением Bowens, что открывает еще больше возможностей.



Характеристики: