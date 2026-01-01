Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный

Описание

Осветитель обеспечивает профессиональное, яркое, мягкое и равномерное освещение. Работает как от сети, так и от аккумулятора NP-F.

Осветитель излучает световой поток с освещенностью до 5400 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 70 Вт. Индекс CRI/TLCI составляет 96/98, осветитель формирует световой поток с очень точной цветопередачей.

С помощью пульта ДУ можно управлять всеми функциями осветителя на расстоянии более 20 м. Пульт поддерживает функции вкл/выкл осветителя, выбор канала/группы и регулировку яркости. Пульт дистанционного управления питается от двух батареек типа ААА. Обратит внимание, что пульт ДУ в комплект не входит, его следует приобрести отдельно.

На панели управления находится контрастный ЖК-дисплей, регулятор яркости, кнопка выбора канала/группы и кнопка stop/run/dmx (для отключения осветителя с последующей возможностью включения его с помощью пульта дистанционного управления или контроллера DMX).

Прибор имеет функцию памяти. Используемые настройки сохраняются в памяти осветителя автоматически, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.

На задней панели осветителя расположен отсек для установки аккумуляторной батареи серии BP-L (V-mount, батарея приобретается отдельно). Индикатор заряда батареи отображается на ЖК дисплее осветителя. В условиях студийной съемки осветитель можно подключить к сети 220 В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям, кронштейн устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

В комплект входит три фильтра (диффузионный белый, синий и желтый), и четырехлепестковые шторки. Фильтры устанавливаются в специальный слот. Четырехлепестковые шторки помогут получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.

Характеристики осветителя:

литиевая батарея - 14,8 В (модель BP-L) (продается отдельно)

питание от сети - 13-16,8 В (адаптер в комплекте)

каналы - 16

группы - 6 (A, B, C, D, E, F)

мощность - 70 Вт

цветовая температура - 5600К±300К

освещенность (100%, 1м) - 5400К



показатель CRI - 96

показатель TLCI - 98

регулировка мощности - 0-100%

количество светодиодов - 1024

размер осветителя - 430х460х100 мм

вес осветителя - 2,5 кг

Пульт дистанционного управления: