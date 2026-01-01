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Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный
Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный
Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный
Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный
Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный
Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный
Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный
Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный
Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный
Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный

Godox LED1000D II осветитель светодиодный студийный

Godox
Артикул: DAN-5476

Осветитель светодиодный студийный Godox LED1000D II.

Светодиодная панель мощностью 70 Вт, цветовая температура 5600 К, CRI 96, освещенность 5400 лк, дистанционное управление по DMX, металлические шторки, три съемных фильтра, питание от сети или аккумулятора (опция), ЖК-дисплей.

Описание

Осветитель обеспечивает профессиональное, яркое, мягкое и равномерное освещение. Работает как от сети, так и от аккумулятора NP-F.

Осветитель излучает световой поток с освещенностью до 5400 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 70 Вт. Индекс CRI/TLCI составляет 96/98, осветитель формирует световой поток с очень точной цветопередачей.

С помощью пульта ДУ можно управлять всеми функциями осветителя на расстоянии более 20 м. Пульт поддерживает функции вкл/выкл осветителя, выбор канала/группы и регулировку яркости. Пульт дистанционного управления питается от двух батареек типа ААА. Обратит внимание, что пульт ДУ в комплект не входит, его следует приобрести отдельно.

На панели управления находится контрастный ЖК-дисплей, регулятор яркости, кнопка выбора канала/группы и кнопка stop/run/dmx (для отключения осветителя с последующей возможностью включения его с помощью пульта дистанционного управления или контроллера DMX).

Прибор имеет функцию памяти. Используемые настройки сохраняются в памяти осветителя автоматически, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.

На задней панели осветителя расположен отсек для установки аккумуляторной батареи серии BP-L (V-mount, батарея приобретается отдельно). Индикатор заряда батареи отображается на ЖК дисплее осветителя. В условиях студийной съемки осветитель можно подключить к сети 220 В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям, кронштейн устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

В комплект входит три фильтра (диффузионный белый, синий и желтый), и четырехлепестковые шторки. Фильтры устанавливаются в специальный слот. Четырехлепестковые шторки помогут получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.

Характеристики осветителя:

  • литиевая батарея - 14,8 В (модель BP-L) (продается отдельно)
  • питание от сети - 13-16,8 В (адаптер в комплекте)
  • каналы - 16
  • группы - 6 (A, B, C, D, E, F)
  • мощность - 70 Вт
  • цветовая температура - 5600К±300К
  • освещенность (100%, 1м) - 5400К
  • показатель CRI - 96
  • показатель TLCI - 98
  • регулировка мощности - 0-100%
  • количество светодиодов - 1024
  • размер осветителя - 430х460х100 мм
  • вес осветителя - 2,5 кг

Пульт дистанционного управления:

  • питание пульта - 3В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)
  • частота беспроводной передачи - 433 МГц
  • расстояние (на открытом пространстве) - 20 м
  • количество каналов - 16
  • количество групп - 6 групп (A, B, C, D, E, F)
  • размер пульта - 120х38х15мм
  • вес пульта - 30 г

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