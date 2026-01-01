Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки без пульта

Функция высокоскоростной синхронизации HSS с 8 продолжительными импульсами в секунду и выходной мощностью ½ позволяет делать снимки с выдержкой 1/8000 с. В обычном режиме продолжительных импульсов более 10.
Выходная мощность отображается в виде простой или десятичной дроби и регулируется в диапазоне 1/16−1/1 (6.0−10.0).
Яркость света моделирующей лампы регулируется в диапазоне от 5 до 100%.
В режиме источника постоянного света мощность регулируется плавно в диапазоне от 0 до 100% с шагом 1%.
Восемь встроенных световых режимов имитируют различные спецэффекты: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа).
Характеристики:
- Мощность: 200 Вт
- Цветовая температура: 5600±200К
- Освещенность (1 м): 18000 лк
- CRI: ≥96 TLCI: ≥95
- Регулировки яркости LED: 0%-100%
- Рабочая температура: -10~45C
- Регулировка мощности вспышки: 1/8-1/1 или 7.0-10.0
- Количество каналов: 32
- Количество групп: 16 (A, B, C, D, E, F, 1-9)