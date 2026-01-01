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Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки без пульта
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки без пульта
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки без пульта
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки без пульта
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки без пульта
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки без пульта
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки без пульта
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки без пульта

Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки без пульта

Godox
Артикул: DAN-7498

Godox FV - гибрид студийного светодиодного осветителя и вспышки с функцией высокоскоростной синхронизации.

Осветитель серии FV может работать как импульсный моноблок так и светодиодным источником постоянного света. Байонет - Bowens.

Описание

Функция высокоскоростной синхронизации HSS с 8 продолжительными импульсами в секунду и выходной мощностью ½ позволяет делать снимки с выдержкой 1/8000 с. В обычном режиме продолжительных импульсов более 10.

Выходная мощность отображается в виде простой или десятичной дроби и регулируется в диапазоне 1/16−1/1 (6.0−10.0).

Яркость света моделирующей лампы регулируется в диапазоне от 5 до 100%.

В режиме источника постоянного света мощность регулируется плавно в диапазоне от 0 до 100% с шагом 1%.

Восемь встроенных световых режимов имитируют различные спецэффекты: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа).

Характеристики:

  • Мощность: 200 Вт
  • Цветовая температура: 5600±200К
  • Освещенность (1 м): 18000 лк
  • CRI: ≥96 TLCI: ≥95
  • Регулировки яркости LED: 0%-100%
  • Рабочая температура: -10~45C
  • Регулировка мощности вспышки: 1/8-1/1 или 7.0-10.0
  • Количество каналов: 32
  • Количество групп: 16 (A, B, C, D, E, F, 1-9)

Комплектация

  • Осветитель Godox FV200- 1 шт
  • Шнур питания — 1 шт
  • Стандартный отражатель - 1 шт
  • Крышка лампы EV150 - 1 шт

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