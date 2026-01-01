Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки без пульта

Описание

Функция высокоскоростной синхронизации HSS с 8 продолжительными импульсами в секунду и выходной мощностью ½ позволяет делать снимки с выдержкой 1/8000 с. В обычном режиме продолжительных импульсов более 10.

Выходная мощность отображается в виде простой или десятичной дроби и регулируется в диапазоне 1/16−1/1 (6.0−10.0).

Яркость света моделирующей лампы регулируется в диапазоне от 5 до 100%.

В режиме источника постоянного света мощность регулируется плавно в диапазоне от 0 до 100% с шагом 1%.

Восемь встроенных световых режимов имитируют различные спецэффекты: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа).



Характеристики: