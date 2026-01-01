Godox FL100 гибкий светодиодный осветитель

Описание

Гибкие светодиодные светильники, предназначенные для освещения репортажей, кинопроизводства, видеосъемки за пределами студии, съемки натюрмортов, портретов и множества других задач. Они производят высококачественный свет с регулируемой яркостью и обеспечивают легкое переключение цветовой температуры от 3300 К (лампа накаливания) до 5600 К (дневной свет).

Имеется возможность управления с помощью беспроводного пульта дистанционного управления и мобильного приложения. Прилагаемый пульт ДУ работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 каналов и 16 групп.

Для работы через смартфон потребуется мобильное приложение GodoxPhoto которое можно найти в магазинах App Store (Apple) и Play Market (Android).

Для быстрой и легкой установки используется складной держатель X-mount (в комплекте), а для удобства транспортировки и хранения осветитель поставляется в удобной фирменной сумке.

Характеристики: