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DGCASE 60-06 ударопрочный кейс с выдвижной ручкой и на колесах

DGCASE 60-06 ударопрочный кейс с выдвижной ручкой и на колесах

DGCASE
Артикул: DAN-4595

Ударопрочный кейс DGCASE 60-06 с выдвижной ручкой, на колесах.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем, с поропластом - для формирования ложемента под ваше оборудование. Вес - 3,0 кг.

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.

Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (поропласт), нарезанного квадратами. Закрывается на мощные застежки. Имеет отверстия для навесного замка или пломб.

Характеристики:

  • внутренний размер - 550х448х275 мм
  • внешние размеры - 600х510х350 мм

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