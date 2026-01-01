Godox ES45 Kit светодиодный осветитель с креплением для стола

Описание

Осветитель имеет плавную регулировку цветовой температуру от 2800 до 6500K с высоким индексом цветопередачи CRI/TLCI 96/97, поэтому стрим будет выглядеть ярко и естественно.

Светодиодная панель, закрытая матовым несъемным рассеивателем, обеспечивает мягкий свет, в котором особенно выгодно смотрится человек – без излишних теней и с «правильным» цветом лица.

Яркость панели регулируется от 0 до 100% с шагом 1%. Такая вариативность дает возможность максимально эффективно подсветить блогера или объект, выставить уровень света комфортным для глаз во время длительных трансляций - и при этом оставить фон приглушенным.

В отличие от громоздких осветителей с софтбоксами, тонкая световая панель размером 37х23х3см способна разместится на игровом столе или любой другой плоской поверхности, которую можно зажать струбциной. Пульт управления представляет собой съемную панель, установленную на корпусе осветителя.

Дистанционное управление по BlueTooth со смартфона через бесплатное приложение Godox Light доступно всем пользователям, имеющим мобильные устройства на iOS или Android.

Световая панель устанавливается на кронштейн с шаровой головкой, телескопическим держателем и струбциной. Кронштейн может крепиться к столешнице толщиной до 50 мм. Длина телескопической палки крепления регулируется в пределах от 39 до 100 см и совместно с шаровой головкой позволяют найти наилучшее положение и угол наклона осветителя. Выдвижные телескопические секций диаметром 25/22/20мм фиксируются цанговыми зажимами.

Осветитель питается от сети 220В при помощи комплектного сетевого адаптера и кабеля питания.



Характеристики: