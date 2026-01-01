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Godox ES45 Kit светодиодный осветитель с креплением для стола
Godox ES45 Kit светодиодный осветитель с креплением для стола
Godox ES45 Kit светодиодный осветитель с креплением для стола
Godox ES45 Kit светодиодный осветитель с креплением для стола
Godox ES45 Kit светодиодный осветитель с креплением для стола
Godox ES45 Kit светодиодный осветитель с креплением для стола
Godox ES45 Kit светодиодный осветитель с креплением для стола

Godox ES45 Kit светодиодный осветитель с креплением для стола

Godox
Артикул: DAN-7496

Осветитель Godox ES45 Kit – это комплект, состоящий из светодиодной панели со съемным пультом управления, с креплением к столу (штанга со струбциной).

Комплект разработан специально для блогеров и стримеров, нуждающихся в ярком ровном освещении крупных объектов при съемке видеоблогов, ведения прямых трансляций и других видов онлайн-активности.

Описание

Осветитель имеет плавную регулировку цветовой температуру от 2800 до 6500K с высоким индексом цветопередачи CRI/TLCI 96/97, поэтому стрим будет выглядеть ярко и естественно.

Светодиодная панель, закрытая матовым несъемным рассеивателем, обеспечивает мягкий свет, в котором особенно выгодно смотрится человек – без излишних теней и с «правильным» цветом лица.

Яркость панели регулируется от 0 до 100% с шагом 1%. Такая вариативность дает возможность максимально эффективно подсветить блогера или объект, выставить уровень света комфортным для глаз во время длительных трансляций - и при этом оставить фон приглушенным.

В отличие от громоздких осветителей с софтбоксами, тонкая световая панель размером 37х23х3см способна разместится на игровом столе или любой другой плоской поверхности, которую можно зажать струбциной. Пульт управления представляет собой съемную панель, установленную на корпусе осветителя.

Дистанционное управление по BlueTooth со смартфона через бесплатное приложение Godox Light доступно всем пользователям, имеющим мобильные устройства на iOS или Android.

Световая панель устанавливается на кронштейн с шаровой головкой, телескопическим держателем и струбциной. Кронштейн может крепиться к столешнице толщиной до 50 мм. Длина телескопической палки крепления регулируется в пределах от 39 до 100 см и совместно с шаровой головкой позволяют найти наилучшее положение и угол наклона осветителя. Выдвижные телескопические секций диаметром 25/22/20мм фиксируются цанговыми зажимами.

Осветитель питается от сети 220В при помощи комплектного сетевого адаптера и кабеля питания.

Характеристики:

  • Количество светодиодов: 176
  • Мощность (макс.): 56 Вт (при цветовой температуре 4100К)
  • Цветовая температура: 2800K~6500К
  • Регулировка яркости: 0~100%
  • Длина телескопической палки крепления: 39–100 см
  • Количество секций: 3
  • Диаметр секций: 25/22/20мм
  • Ширина зажима струбцины: 50 мм
  • Размер (с панелью управления): 367х230х46 мм
  • Размер упаковки: 590х370х60 мм

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox ES45
  • Съемная панель (пульт) управления
  • Кронштейн с шаровой головкой, телескопическим держателем и струбциной
  • Сетевой кабель питания
  • Сетевой адаптер
  • Руководство по эксплуатации

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