Fujimi SC-80 cветодиодная лампа 480 Лм

Характеристики:
- количество и тип диодов – 80 шт., SMD
- вольтаж – 3,7 В
- мощность – 4,8 Ватт
- освещение, Лм – 480
- регулировка яркости – 7%~100%
- цветовая температура – 5800 ± 200К
- питание – аккумулятор NP-120, 1800 мАч, 6,7 Вт/ч
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi SC-80 – светодиодная лампа на сверхъяркий диодах SMD. В отличие от обычных диодов, SMD-диоды обеспечивают более яркое освещение при меньших размерах устройства. Комплектуется аккумулятором и зарядным устройством.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter