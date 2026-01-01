images
Fujimi SC-80 cветодиодная лампа 480 Лм

Fujimi SC-80 cветодиодная лампа 480 Лм

Fujimi
Артикул: NVF-1793

Fujimi SC-80 – светодиодная лампа на сверхъяркий диодах SMD. В отличие от обычных диодов, SMD-диоды обеспечивают более яркое освещение при меньших размерах устройства. Комплектуется аккумулятором и зарядным устройством.

Описание

Характеристики:

  • количество и тип диодов – 80 шт., SMD
  • вольтаж – 3,7 В
  • мощность – 4,8 Ватт
  • освещение, Лм – 480
  • регулировка яркости – 7%~100%
  • цветовая температура – 5800 ± 200К
  • питание – аккумулятор NP-120, 1800 мАч, 6,7 Вт/ч

Комплектация

  1. Лампа SC-80 – 1 шт.
  2. Цветной фильтр – 2 шт.
  3. Аккумулятор – 1 шт.
  4. Зарядное устройство – 1 шт.
  5. USB кабель – 1 шт.
  6. Шаровое крепление – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Стивен Шор - фотограф, который раскрашивает повседневность яркими красками
Стивен Шор - фотограф, который раскрашивает повседневность яркими красками
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.