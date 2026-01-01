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Fujimi FJLED-5001 универсальный свет для фото- и видеокамер

Fujimi FJLED-5001 универсальный свет для фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: NVF-1796

 Fujimi FJLED-5001 – легкий и компактный осветитель для создания равномерного света. Обеспечивает световой поток до 400 Люкс/м при цветовой температуре 3500 К. Данная модель изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает ей долгий срок эксплуатации.

 

Описание

Характеристики:

  • тип – светодиодный
  • режим работы – импульсный
  • питание – 9 В
  • мощность – 9 Вт
  • размеры (ДхВхШ), мм – 64х100х126
  • вес, г – 135

 

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