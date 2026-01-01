Fujimi FJLED-5001 универсальный свет для фото- и видеокамер

Характеристики:
- тип – светодиодный
- режим работы – импульсный
- питание – 9 В
- мощность – 9 Вт
- размеры (ДхВхШ), мм – 64х100х126
- вес, г – 135
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJLED-5001 – легкий и компактный осветитель для создания равномерного света. Обеспечивает световой поток до 400 Люкс/м при цветовой температуре 3500 К. Данная модель изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает ей долгий срок эксплуатации.
Характеристики:
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