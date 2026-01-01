Fujimi DV-360 широкоугольный накамерный осветитель на 360 диодов

Артикул: NVF-1626

Fujimi DV-360 – светодиодный широкоугольный сверхъяркий осветитель на 360 LED-диодов для фото или видеосъемки. Суммарная светоотдача 2160 Лм. Может работать с другими аналогичными лампами в составе модульной конструкции и использоваться в качестве дополнительного источника света, чтобы достичь оптимального освещения и профессионального эффекта съемки.