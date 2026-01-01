Fujimi DV-360 широкоугольный накамерный осветитель на 360 диодов

Характеристики:
- угол освещения, град. – 45
- мощность, Вт – 22
- регулировка яркости, % – 10~100
- температура цвета – 5600 ± 200К
- питание, аккумулятор – F550 Sony Тип 7,4 В (2 шт.), 2300 мАч
- время работы, ч – ~4
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi DV-360 – светодиодный широкоугольный сверхъяркий осветитель на 360 LED-диодов для фото или видеосъемки. Суммарная светоотдача 2160 Лм. Может работать с другими аналогичными лампами в составе модульной конструкции и использоваться в качестве дополнительного источника света, чтобы достичь оптимального освещения и профессионального эффекта съемки.
Характеристики:
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Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг. Нагрузка до 5 кг.