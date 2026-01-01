Fujimi DV-256 широкоугольный осветитель

Характеристики:
- угол освещения, град. – 45
- мощность, Вт – 15
- регулировка яркости, % – 20~100
- температура цвета – 3200–5600 ± 200К
- питание, аккумулятор – F750 Sony тип 7,4 В, 4600 мАч
- время работы, ч – ~4
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi DV-256 – светодиодный широкоугольный осветитель на 256 LED-диодов, что эквивалентно лампе накаливания в 200 Вт. Суммарная светоотдача 1536 Лм.
Может работать с другими аналогичными лампами в составе модульной конструкции.
Характеристики:
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