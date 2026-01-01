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Fujimi DV-256 широкоугольный осветитель

Fujimi DV-256 широкоугольный осветитель

Fujimi
Артикул: NVF-1624

Fujimi DV-256 – светодиодный широкоугольный осветитель на 256 LED-диодов, что эквивалентно лампе накаливания в 200 Вт. Суммарная светоотдача 1536 Лм.

Может работать с другими аналогичными лампами в составе модульной конструкции.

Описание

Характеристики:

  • угол освещения, град. – 45
  • мощность, Вт – 15
  • регулировка яркости, % – 20~100
  • температура цвета – 3200–5600 ± 200К
  • питание, аккумулятор – F750 Sony тип 7,4 В, 4600 мАч
  • время работы, ч – ~4

 

Комплектация

  • Лампа DV-256 – 1 шт.
  • Шаровое крепление – 1 шт.
  • Цветные фильтры – 2 шт.
  • Зарядное устройство – 1 шт.
  • Аккумулятор F750 Sony – 1 шт.
  • Сетевой кабель – 1 шт.
  • Блок питания 100-240 В – 1 шт.

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