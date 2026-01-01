Fujimi DV-112TA компактная светодиодная лампа 672 Лм

Характеристики:
- угол освещения, град. – 45
- мощность, Вт – 6,7
- регулировка яркости, % – 7~100
- температура цвета – 5600 ± 200К
- питание – аккумулятор, 5 элементов типа АА
- время работы, ч – ~3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi DV-112TA – компактная LED-лампа для фото или видеосъемки на 112 светодиодов. Суммарная светоотдача 672 Лм.
Может работать с другими аналогичными лампами в составе модульной конструкции.
Характеристики:
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