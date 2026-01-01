FST SFL-36BPro светодиодная панель

Описание

Новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,2 W обладают минимальной теплоотдачей. Их срок службы продолжителен и составляет 50000 ч.

Светодиодная панель FST SFL-36BPro имеет легкий и прочный корпус из высококачественного алюминиевого сплава, устойчивого к механическим повреждениям. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения.

В комплекте есть рассеивающая панель для того, чтобы сделать свет более мягким, и шторки для регулирования угла светового потока. Благодаря тому, что в панели предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, можно использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.

Панель можно закрепить на стойке, а также, используя специальную ручку-держатель, которая идет в комплекте, держать в свободной руке, изменяя характер и угол освещения.

Характеристики: