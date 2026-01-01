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FST SFL-36BPro светодиодная панель
FST SFL-36BPro светодиодная панель

FST SFL-36BPro светодиодная панель

FST
Артикул: MTG-0075

Энергосберегающая сверхъяркая панель FST SFL-60BPro на 600 SMD-светодиодах, с изменением цветовой температуры в пределах 3200-5600 K, индексом цветопередачи CRI96+, со шторками и дополнительной светорассеивающей панелью. Работает и от сети, и от батарейных аккумуляторов. Крепится на стойке либо удерживается в руке рукояткой-держателем. Отличается малой теплоотдачей.

Описание

Новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,2 W обладают минимальной теплоотдачей. Их срок службы продолжителен и составляет 50000 ч.

Светодиодная панель FST SFL-36BPro имеет легкий и прочный корпус из высококачественного алюминиевого сплава, устойчивого к механическим повреждениям. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения.

В комплекте есть рассеивающая панель для того, чтобы сделать свет более мягким, и шторки для регулирования угла светового потока. Благодаря тому, что в панели предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, можно использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.

Панель можно закрепить на стойке, а также, используя специальную ручку-держатель, которая идет в комплекте, держать в свободной руке, изменяя характер и угол освещения.

Характеристики:

  • количество светодиодов, шт. - 360
  • мощность, Вт - 36
  • светодиоды - сверхъяркие SMD, 0,2 W
  • световой поток, Лм - 3600
  • индекс цветопередачи - CRI96+
  • цветовая температура, град. - 3200-5600 K
  • диапазон регулировки мощности 10-100%
  • срок службы светодиодов, ч - 50000
  • питание - DC 13-15 V, два разъема для батарей Sony NP-F
  • DC-адаптер 15 V, 2,4 A
  • материал - алюминиевый сплав
  • дистанционное управление - 2,4 Ггц, 99 каналов, 50 м.

Комплектация

  • Светодиодная панель.
  • Ручка-держатель.
  • Шторки.
  • Рассеивающая панель.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Сетевой адаптер.

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