FST SFL-36BPro светодиодная панель

Новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,2 W обладают минимальной теплоотдачей. Их срок службы продолжителен и составляет 50000 ч.
Светодиодная панель FST SFL-36BPro имеет легкий и прочный корпус из высококачественного алюминиевого сплава, устойчивого к механическим повреждениям. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения.
В комплекте есть рассеивающая панель для того, чтобы сделать свет более мягким, и шторки для регулирования угла светового потока. Благодаря тому, что в панели предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, можно использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.
Панель можно закрепить на стойке, а также, используя специальную ручку-держатель, которая идет в комплекте, держать в свободной руке, изменяя характер и угол освещения.
Характеристики:
- количество светодиодов, шт. - 360
- мощность, Вт - 36
- светодиоды - сверхъяркие SMD, 0,2 W
- световой поток, Лм - 3600
- индекс цветопередачи - CRI96+
- цветовая температура, град. - 3200-5600 K
- диапазон регулировки мощности 10-100%
- срок службы светодиодов, ч - 50000
- питание - DC 13-15 V, два разъема для батарей Sony NP-F
- DC-адаптер 15 V, 2,4 A
- материал - алюминиевый сплав
- дистанционное управление - 2,4 Ггц, 99 каналов, 50 м.