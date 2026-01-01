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Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный
Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный

Godox LED1000Bi II осветитель70 Вт светодиодный 3300-5500 К студийный

Godox
Артикул: DAN-5475

Осветитель светодиодный студийный Godox LED1000Bi II.

Светодиодная панель мощностью 70 Вт, имеет регулируемую цветовую температуру 3300-5500 К, CRI 96, освещенность 2200 лк, дистанционное управление по DMX, металлические шторки, съемный рассеивающий фильтр, питание от сети или аккумулятора (опция), ЖК-дисплей.

Описание

Осветитель обеспечивает профессиональное, яркое, мягкое и равномерное освещение с возможностью регулировки цветовой температуры. Работает как от сети, так и от аккумулятора.

Осветитель излучает световой поток с освещенностью до 4800 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 70 Вт. Индекс CRI/TLCI составляет 96/98, осветитель формирует световой поток с очень точной цветопередачей.

Также данная модель позволяет настраивать цветовую температуру светового потока, которая регулируется в диапазоне 3300-5600K±300K.

С помощью входящего в комплект пульта можно управлять всеми функциями осветителя на расстоянии более 20 м. Пульт поддерживает функции вкл/выкл осветителя, выбор канала/группы и регулировку яркости. Пульт дистанционного управления питается от двух батареек типа ААА (приобретаются отдельно).

На панели управления находится контрастный ЖК-дисплей, регулятор яркости, кнопка выбора канала/группы и кнопка stop/run/dmx (для отключения осветителя с последующей возможностью включения его с помощью пульта дистанционного управления или контроллера DMX).

Прибор имеет функцию памяти. Используемые настройки сохраняются в памяти осветителя автоматически, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.

На задней панели осветителя расположен отсек для установки аккумуляторной батареи серии BP-L (V-mount, батарея приобретается отдельно). Индикатор заряда батареи отображается на ЖК дисплее осветителя. В условиях студийной съемки осветитель можно подключить к сети 220 В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям, кронштейн устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

В комплект входит рассеивающий фильтр и четырехлепестковые шторки. Фильтр устанавливается в специальный слот. Четырехлепестковые шторки помогут получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.

Характеристики осветителя:

  • литиевая батарея - 14,8 В (модель BP-L) (продается отдельно)
  • питание от сети - 13-16,8 В (адаптер в комплекте)
  • каналы - 16
  • группы - 6 (A, B, C, D, E, F)
  • мощность - 70 Вт
  • цветовая температура - 3300К-5600К±300К
  • Освещенность (100%, 1м):
  • 4800лк/4200К
  • 2200лк/3300К
  • 2600лк/5600К
  • показатель CRI - 96
  • показатель TLCI - 98
  • регулировка мощности - 0-100%
  • количество светодиодов:
    • 5600К - 512
    • 3300К - 512
  • размер осветителя - 430х460х100 мм
  • вес осветителя - 2,5 кг

Пульт дистанционного управления (в комплект не входит, следует приобрести отдельно):

  • питание пульта - 3В (2 батарейки ААА)
  • частота беспроводной передачи - 433 МГц
  • расстояние (на открытом пространстве) - 20 м
  • количество каналов - 16
  • количество групп - 6 групп (A, B, C, D, E, F)
  • размер пульта - 120х38х15мм
  • вес пульта - 30 г

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