FST SFL-120WBPro светодиодная панель

Характеристики:
Размер: 35x30 см
Вес: 2,1 кг
количество светодиодов: 2016 шт
мощность: 60W x 2
световой поток: 7200 х 2 Lm
индекс цветопередачи: CRI95+
цветовая температура: 3200K-5600K
диапазон регулировки мощности: от 10% до 100%
Срок службы светодиодов : 50000 часов.
питание: DC 14,5V, 2 разъема V-mount для батарей Sony BP-130
материал: алюминиевый сплав
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.