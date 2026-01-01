FST SFL-120WBPro светодиодная панель

Артикул: DAN-8781

Cветодиодная панель FST SFL-120WBPro с глубиной регулировки цветовой температуры от 3200 до 5600K. Корпус панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению , царапинам и высоким нагрузкам. По бокам панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения. В комплекте есть рассеиватель для того ,чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока. Благодаря тому ,что в панели предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов Вы можете использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. На задней панели прибора расположен информативный дисплей. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной. Есть возможность подключения панели к сети DMX. Также в комплекте идет пульт дистанционного управления для изменения основных параметров, таких как цветовая температура, мощность, настройка канала и группы и т.д.