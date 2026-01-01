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FST PL-900BPro светодиодная панель
FST PL-900BPro светодиодная панель

FST PL-900BPro светодиодная панель

FST
Артикул: MTG-0071

Светодиодная панель FST PL-900BPro прибор с 900 сверхъяркими светодиодами купольного типа (срок службы 50000 ч), цветовой температурой от 3200 К до 5600 K. Работает как от сети, так и от батарейных аккумуляторов. В комплект входят рассеивающая панель, шторки, пульт дистанционного управления. Есть возможность подключения панели к сети DMX.

Описание

В светодиодной панели FST PL-900BPro используются основные преимущества LED-технологии: энергосбережение, высокая яркость, точное воспроизведение цвета, адаптивность к условиям освещения благодаря возможности изменения цветовой температуры, небольшая теплоотдача, позволяющая использовать естественное охлаждение и, как следствие, отсутствие шума, мешающего при записи звука.

Корпус панели FST PL-900BPro выполнен из алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения.

В комплекте есть рассеивающая панель, чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока. Предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, поэтому с панелью можно работать и в помещении, и вне его. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.

Панель можно закрепить на стойке, а также, используя специальную ручку-держатель, которая идет в комплекте, держать в свободной руке, изменяя характер и угол освещения. Для соединения с сетью DMX имеются порты и кабель.

Характеристики:

  • количество светодиодов, шт. - 900
  • мощность, Вт - 54
  • светодиоды - 45 градусов, диаметр 5 мм, купольного типа, сверхъяркие
  • световой поток, Лм - 6480
  • индекс цветопередачи - CRI96+
  • цветовая температура, град. - 3200-5600 K
  • диапазон регулировки мощности -10-100%
  • срок службы светодиодов, ч - 50000
  • питание - DC 13-15 V, два разъема для батарей Sony NP-F
  • DC-адаптер 15 V, 2,4 A
  • материал - алюминиевый сплав
  • порты подключения DMX
  • дистанционное управление - 2,4 Ггц, 99 каналов, 50 м.

Комплектация

  • Светодиодная панель.
  • Ручка-держатель.
  • Шторки.<
  • Рассеивающая панель.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Сетевой адаптер.
  • Кабель подключения к сети DMX.

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