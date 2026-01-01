FST PL-900BPro светодиодная панель

В светодиодной панели FST PL-900BPro используются основные преимущества LED-технологии: энергосбережение, высокая яркость, точное воспроизведение цвета, адаптивность к условиям освещения благодаря возможности изменения цветовой температуры, небольшая теплоотдача, позволяющая использовать естественное охлаждение и, как следствие, отсутствие шума, мешающего при записи звука.
Корпус панели FST PL-900BPro выполнен из алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения.
В комплекте есть рассеивающая панель, чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока. Предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, поэтому с панелью можно работать и в помещении, и вне его. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.
Панель можно закрепить на стойке, а также, используя специальную ручку-держатель, которая идет в комплекте, держать в свободной руке, изменяя характер и угол освещения. Для соединения с сетью DMX имеются порты и кабель.
Характеристики:
- количество светодиодов, шт. - 900
- мощность, Вт - 54
- светодиоды - 45 градусов, диаметр 5 мм, купольного типа, сверхъяркие
- световой поток, Лм - 6480
- индекс цветопередачи - CRI96+
- цветовая температура, град. - 3200-5600 K
- диапазон регулировки мощности -10-100%
- срок службы светодиодов, ч - 50000
- питание - DC 13-15 V, два разъема для батарей Sony NP-F
- DC-адаптер 15 V, 2,4 A
- материал - алюминиевый сплав
- порты подключения DMX
- дистанционное управление - 2,4 Ггц, 99 каналов, 50 м.