Fotokvant SL-500ARC DMX светодиодный осветитель 2500-8500К 110Вт CRI 95 с пультом ду

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий цветовую температуру и другие параметры. Регулировка яркости и цветовой температуры производится плавно, димером. На боковой панели расположена кнопка вкл./выкл.
Питание осуществляется от сети (поставляется в комплекте), либо от 2-ух аккумуляторов серии V-mount (в комплект не входят).
Характеристики:
- мощность - 110 Вт
- цветовая температура - 2500-8500 К
- максимальная яркость - 2500 лк на расстоянии 1 м
- индекс CRI ≥95