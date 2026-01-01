Fotokvant SL-500ARC DMX светодиодный осветитель 2500-8500К 110Вт CRI 95 с пультом ду

Описание

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий цветовую температуру и другие параметры. Регулировка яркости и цветовой температуры производится плавно, димером. На боковой панели расположена кнопка вкл./выкл.

Питание осуществляется от сети (поставляется в комплекте), либо от 2-ух аккумуляторов серии V-mount (в комплект не входят).

Характеристики: