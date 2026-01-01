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Fotokvant SL-500ARC DMX светодиодный осветитель 2500-8500К 110Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant SL-500ARC DMX светодиодный осветитель 2500-8500К 110Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant SL-500ARC DMX светодиодный осветитель 2500-8500К 110Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant SL-500ARC DMX светодиодный осветитель 2500-8500К 110Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant SL-500ARC DMX светодиодный осветитель 2500-8500К 110Вт CRI 95 с пультом ду

Fotokvant SL-500ARC DMX светодиодный осветитель 2500-8500К 110Вт CRI 95 с пультом ду

Fotokvant
Артикул: DAN-8044

Светодиодный осветитель Fotokvant SL-500ARC.

Светодиодная панель круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 110 Вт, цветовая температура - 2500-8500 К, максимальная яркость - 2500 лк на расстоянии 1 м. Оснащен 180 диодами, дающими белый свет, и 180 диодами желтый. Индекс CRI ≥95. Размер 539х548х38 мм, вес 3,32 кг. Имеется возможность дистанционного управления DMX. Комплектуется пультом управления, радиус действия - до 50 метров. Пульт питается от 2 батарей типа ААА (приобретаются отдельно).

Описание

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий цветовую температуру и другие параметры. Регулировка яркости и цветовой температуры производится плавно, димером. На боковой панели расположена кнопка вкл./выкл. 

Питание осуществляется от сети (поставляется в комплекте), либо от 2-ух аккумуляторов серии V-mount (в комплект не входят). 

Характеристики:

  • мощность - 110 Вт
  • цветовая температура - 2500-8500 К
  • максимальная яркость - 2500 лк на расстоянии 1 м
  • индекс CRI ≥95 

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