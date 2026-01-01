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Fotokvant LFV-P108 светодиодный осветитель
Fotokvant LFV-P108 светодиодный осветитель

Fotokvant LFV-P108 светодиодный осветитель

Fotokvant
Артикул: NVF-7414

Fotokvant LFV-P108 – легкий и компактный светодиодный осветитель на 108 светодиодов. Имеет плавную регулировку яркости, цветовая температура, К 5600. Учитывая небольшие габариты и вес, будет незаменимым спутником при съемке на выезде. 

Описание

Характеристики:

  • количество светодиодов – 108
  • направленность, град. – 53
  • выходная мощность – 10,6W/1356 люмен/7-12 В переменного тока
  • цветовая температура, К – 5600
  • плавная регулировка яркости – да
  • размер, см – 12,2х8х3,5

Комплектация

  • Светодиодный осветитель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.
  • Оранжевый фильтр – 1 шт.
  • Просветной фильтр – 1 шт.
  • Держатель для горячего башмака – 1 шт.
  • Блок для 6 батарей АА(1.5 или 1.2V) – 1 шт.

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