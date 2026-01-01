Fotokvant LFV-P108 светодиодный осветитель

Артикул: NVF-7414

Fotokvant LFV-P108 – легкий и компактный светодиодный осветитель на 108 светодиодов. Имеет плавную регулировку яркости, цветовая температура, К – 5600. Учитывая небольшие габариты и вес, будет незаменимым спутником при съемке на выезде.