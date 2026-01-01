Fotokvant LFV-P108 светодиодный осветитель

Характеристики:
- количество светодиодов – 108
- направленность, град. – 53
- выходная мощность – 10,6W/1356 люмен/7-12 В переменного тока
- цветовая температура, К – 5600
- плавная регулировка яркости – да
- размер, см – 12,2х8х3,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant LFV-P108 – легкий и компактный светодиодный осветитель на 108 светодиодов. Имеет плавную регулировку яркости, цветовая температура, К – 5600. Учитывая небольшие габариты и вес, будет незаменимым спутником при съемке на выезде.
Характеристики:
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