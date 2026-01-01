images
images
images
images
images
Fotokvant LED-660BDA PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К c аккумуляторами
Fotokvant LED-660BDA PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К c аккумуляторами
Fotokvant LED-660BDA PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К c аккумуляторами
Fotokvant LED-660BDA PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К c аккумуляторами
Fotokvant LED-660BDA PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К c аккумуляторами

Fotokvant LED-660BDA PRO светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К c аккумуляторами

Fotokvant
Артикул: DAN-8404

Fotokvant LED-660BDA PRO - светодиодная панель с шторками 660 светодиодов 3200-5600 К c аккумуляторами.

Светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой от 3200 до 5600 К, состоит из 660 светодиодов и имеет плавную регулировку яркости желтого и белого спектров. Питание возможно как от сети, так и от двух аккумуляторов.

Описание

На панели управления, расположенной с тыльной стороны осветителя, имеются диммеры регулировки желтого и белого спектров, переключатель питания, который может как обесточить прибор, так и переключить его с сетевого питания на питание от аккумуляторов. Рядом с диммерами расположены аккумуляторные площадки.

К корпусу крепятся четыре металлические шторки, которые позволяют сделать свет более управляемым - перенаправить световой поток или отсечь освещение с нужной стороны, избегая засветки. Каждая шторка прикручена винтами в двух местах.

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры в горизонтальном положении. Осветитель вращается бесступенчато на 360 градусов и надежно зажимается двумя фиксирующими ручками.

Характеристики панели:

  • количество светодиодов - 660
  • мощность светодиодов - 40 Вт
  • цветовая температура - от 3200 до 5600 К
  • световой поток - 4260 лм

Высококачественная литиево-ионная батарея NP-F570/F550 используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2600 mAh. Вес - 100 г.

Комплектация

  • Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP - 1 шт.
  • Аккумулятор Fotokvant NP-F570/F550 емкость 2600 mAh - 2 шт.
  • Светодиодная панель Fotokvant LED-660BD PRO со шторками - 1 шт.


Сетевой адаптер в комплект не входит.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Арт. DAN-8638
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 7 ч

Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon.

Вспышка Godox ThinkLite TT685IIC TTL для камер Canon – усовершенствованная версия накамерных вспышек ThinkLite TT685C, которая сохранила все основные функции и получила новые возможности. Подойдет для репортажной съемки, фотографирования различных мероприятий, художественной фотосъемки в студии.

ThinkLite TT685IIC совместимы с системами Е-TTL, что делает их отличным вариантом для камер стандарта Canon в качестве единственной или ведущей вспышки, а также ведомой вспышки для использования вне камеры (любого производителя).

-10 %11 790 ₽
10 610 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Как правильно нарушать правила композиции
Как правильно нарушать правила композиции
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.