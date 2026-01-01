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Fotokvant (140010) светодиодный источник света с байонетом Elinchrom
Fotokvant (140010) светодиодный источник света с байонетом Elinchrom
Fotokvant (140010) светодиодный источник света с байонетом Elinchrom
Fotokvant (140010) светодиодный источник света с байонетом Elinchrom

Fotokvant (140010) светодиодный источник света с байонетом Elinchrom

Fotokvant
Артикул: NVF-7883

Fotokvant (140010) – светодиодный источник света (172 светодиода) с байонетом Elinchrom. Легкий осветительный прибор для фото и видеосъемки. Может работать как от аккумулятора, так и от сети, что дает возможность использовать его в студии и на выезде. Совместим со всеми светоформирующими насадками с байонетом Elinchrom (насадки в комплект не входят).

Описание

Характеристики:

  • напряжение питания, Вт. – 7,2-12
  • количество светодиодов, шт. – 172
  • освещенность, lux – 1360
  • индекс cri – 92
  • вес, г – 585
  • размеры, см – 14,6х22х9,3

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