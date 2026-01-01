Fotokvant (140010) светодиодный источник света с байонетом Elinchrom

Артикул: NVF-7883

Fotokvant (140010) – светодиодный источник света (172 светодиода) с байонетом Elinchrom. Легкий осветительный прибор для фото и видеосъемки. Может работать как от аккумулятора, так и от сети, что дает возможность использовать его в студии и на выезде. Совместим со всеми светоформирующими насадками с байонетом Elinchrom (насадки в комплект не входят).