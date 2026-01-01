Fotokvant (140010) светодиодный источник света с байонетом Elinchrom

Характеристики:
- напряжение питания, Вт. – 7,2-12
- количество светодиодов, шт. – 172
- освещенность, lux – 1360
- индекс cri – 92
- вес, г – 585
- размеры, см – 14,6х22х9,3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant (140010) – светодиодный источник света (172 светодиода) с байонетом Elinchrom. Легкий осветительный прибор для фото и видеосъемки. Может работать как от аккумулятора, так и от сети, что дает возможность использовать его в студии и на выезде. Совместим со всеми светоформирующими насадками с байонетом Elinchrom (насадки в комплект не входят).
Характеристики:
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