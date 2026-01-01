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Falcon Eyes LE-576RX Pixel осветитель светодиодный
Falcon Eyes LE-576RX Pixel осветитель светодиодный
Falcon Eyes LE-576RX Pixel осветитель светодиодный
Falcon Eyes LE-576RX Pixel осветитель светодиодный
Falcon Eyes LE-576RX Pixel осветитель светодиодный
Falcon Eyes LE-576RX Pixel осветитель светодиодный
Falcon Eyes LE-576RX Pixel осветитель светодиодный
Falcon Eyes LE-576RX Pixel осветитель светодиодный

Falcon Eyes LE-576RX Pixel осветитель светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: MTG-2211

Falcon Eyes LE-576RX Pixel осветитель светодиодный. RGBWY-осветитель, 576 светодиодов (144 шт. – 2700К, 144 шт. – 6500К, 288 шт. – RGB). Режимы работы: CCT, HSI, FX, Pixel. Максимальная мощность 60 Вт. Регулируемая цветовая температура 2700 – 10000 К, CRI≥96, TLCI ≥97, максимальная освещенность до 2050 люкс на 1 м. Питание от сети или от двух аккумуляторов NP-F. Управление через встроенную панель / DMX / со смартфона по Bluetooth. 

Описание

Панель с яркими RGBWY-светодиодами и различными режимами биколорного и цветного освещения, в том числе уникальными режимами Pixel. За счет крупной светоизлучающей поверхности (26х26 см), съемного рассеивателя и показателя освещенности до 2050 люкс на 1 м свет от LE-576RX Pixel мягкий и рассеянный на большую площадь. Это универсальный инструмент для фотографов, видеографов, блогеров или стримеров, а также любых создателей видеоконтента.

Эффективность прибора обусловлена 576 сверхъяркими светодиодами (144 шт. – 2700К, 144 шт. – 6500К, 288 шт. – RGB) с индексом цветопередачи CRI более 96 и TLCI более 97. Корпус изготовлен из алюминия и имеет систему естественного конвекционного охлаждения, осветитель практически не нагревается, потребляемая мощность составляет 60 Вт.

Возможность регулировки цветовой температуры позволяет не использовать фильтры в пользу встроенного бесступенчатого управления цветом от 2700К до 10000K.

LE-576RX Pixel оснащен разнообразными режимами освещения: режим регулировки температуры CCT / Режим цветного освещения HSI / 15 эффектов FX / 12 эффектов Pixel.

В режиме «CCT” регулируется яркость (DIM) от 0% до 100% с шагом 1%, температура (CCT) от 2700K до 6500К и канал Green Magenta (G/M) на ±100 единиц.

В режиме «HSI” регулируется яркость (DIM) от 0% до 100% с шагом 1%, начальный оттенок (HUE) от 0 до 360, насыщенность (SAT) от 0 до 100.

В режиме «EFFECT” настраиваются FX-эффекты: цикл цвета, цикл цветовой температуры, цикл яркости, вспышка, пульсация, шторм, полицейская машина, ТВ, папарацци, огонь, вечеринка, сломанная лампа, фейерверк, взрыв, сварка. Данные эффекты можно регулировать по яркости, цвету, скорости воспроизведения эффекта.

В режиме “PIXEL” настраиваются pixel-эффекты: цикл цвета, цикл цветовой температуры, цикл яркости, мультиколор, угасание, скролл, радуга, полицейская машина, скорая помощь. Данные эффекты можно регулировать по яркости, цвету, направлению и скорости воспроизведения эффекта.

Инновационные pixel-эффекты создают 4-пиксельную зону управления из 4-х групп диодов. Такой эффект позволит имитировать искусственные источники света (например, свет от рекламных светодиодных панелей) с видимым градиентом смены цветов.

Складной компактный тканевый софтбокс с рассеивателем размером 35х35 см закроет потребность в еще более мягком и рассеянном свете. Также в комплект входят соты для более узкого и контрастного пучка света.

Характеристики :

  • Максимальная мощность 60 Вт
  • Количество светодиодов 2700К – 144шт. /6500К -144шт./RGB-288шт.
  • Регулировка мощности светового потока 0%...100%
  • Режимы работы DMX, CCT, HSI, FX эффекты, Pixel эффекты
  • Цветовая температура (режим CCT) 2700К…10000К
  • Цветовая гамма (режим RGB) полная цветовая гамма (000…360)
  • Индекс цветопередачи CRI/TLCI ≥96/≥97
  • Максимальная освещенность (1м, 5500К) 2050 люкс
  • Светоформирующие устройства (в комплекте) шторки 4-лепестковые, софтбокс тканевый с сотами
  • Фильтры (в комплекте) нейтральный рассеивающий фильтр
  • Управление осветителем встроенная панель управления/ DMX/bluetooth дистанционное управление (приложение для смартфона)
  • Питание от сети AC100…240В 50Гц, 2,5А
  • Номинальное напряжение/ток сетевого адаптера 15В 5,0А
  • Питание от аккумуляторов (не входят в комплект), тип SONY NP- F970 (2шт.)
  • Время работы от аккумуляторов NP- F970 6600мАч 2шт. около 60мин. при полной мощности
  • Температура при эксплуатации -20⁰С…+45⁰С
  • Материал Алюминий
  • Размеры 40х38х6,5см
  • Вес 1,9 кг.

Комплектация

  • Светодиодная панель Falcon Eyes LE-576RX Pixel с лирой и шторками
  • Сетевой адаптер =15 В с кабелем питания
  • Рассеивающий фильтр
  • Софтбокс тканевый с сотами
  • Сумка для переноски

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