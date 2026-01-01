Falcon Eyes LE-576R светодиодный осветитель

Панель с яркими RGBWY-светодиодами и различными режимами биколорного и цветного освещения. За счет крупной светоизлучающей поверхности (26х26 см), съемного рассеивателя и показателя освещенности до 2050 люкс на 1 м свет от LE-576R мягкий и рассеянный на большую площадь. Это универсальный инструмент для фотографов, видеографов, блогеров или стримеров, а также любых создателей видеоконтента.
LE-576R оснащен разнообразными режимами освещения: режим регулировки температуры CCT / Режим цветного освещения HSI / 15 эффектов FX.
В режиме «CCT” регулируется яркость (DIM) от 0% до 100% с шагом 1%, температура (CCT) от 2700K до 6500К и канал Green Magenta (G/M) на ±100 единиц.
В режиме «HSI” регулируется яркость (DIM) от 0% до 100% с шагом 1%, начальный оттенок (HUE) от 0 до 360, насыщенность (SAT) от 0 до 100.
В режиме «EFFECT” настраиваются FX-эффекты: цикл цвета, цикл цветовой температуры, цикл яркости, вспышка, пульсация, шторм, полицейская машина, ТВ, папарацци, огонь, вечеринка, сломанная лампа, фейерверк, взрыв, сварка. Данные эффекты можно регулировать по яркости, цвету, скорости воспроизведения эффекта.
Возможность регулировки цветовой температуры позволяет не использовать фильтры в пользу встроенного бесступенчатого управления цветом от 2700К до 10000K.
Складной компактный тканевый софтбокс с рассеивателем размером 35х35 см закроет потребность в еще более мягком и рассеянном свете. Также в комплект входят соты для более узкого и контрастного пучка света.
Характеристики:
- Максимальная мощность 60 Вт
- Количество светодиодов 2700К – 144шт. /6500К -144шт./RGB-288шт.
- Регулировка мощности светового потока 0%...100%
- Режимы работы CCT, HSI, FX эффекты
- Цветовая температура (режим CCT) 2700К…10000К
- Цветовая гамма (режим RGB) полная цветовая гамма (000…360)
- Индекс цветопередачи CRI/TLCI ≥96/≥97
- Максимальная освещенность (1м, 5500К) 2050 люкс
- Светоформирующие устройства (в комплекте) шторки 4-лепестковые, софтбокс тканевый с сотамиФильтры (в комплекте) нейтральный рассеивающий фильтр
- Управление осветителем встроенная панель управления / bluetooth дистанционное управление (приложение для смартфона)
- Питание от сети AC100…240В 50Гц, 2,5А
- Номинальное напряжение/ток сетевого адаптера 15В 5,0А
- Питание от аккумуляторов (не входят в комплект), тип SONY NP- F970 (2шт.)
- Время работы от аккумуляторов NP- F970 6600мАч 2шт. около 60мин. при полной мощности
- Температура при эксплуатации -20⁰С…+45⁰С
- Материал Алюминий
- Размеры 40х38х6,5см
- Вес 1,9 кг.