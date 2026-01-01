Falcon Eyes LE-576R светодиодный осветитель

Описание

Панель с яркими RGBWY-светодиодами и различными режимами биколорного и цветного освещения. За счет крупной светоизлучающей поверхности (26х26 см), съемного рассеивателя и показателя освещенности до 2050 люкс на 1 м свет от LE-576R мягкий и рассеянный на большую площадь. Это универсальный инструмент для фотографов, видеографов, блогеров или стримеров, а также любых создателей видеоконтента.

LE-576R оснащен разнообразными режимами освещения: режим регулировки температуры CCT / Режим цветного освещения HSI / 15 эффектов FX.

В режиме «CCT” регулируется яркость (DIM) от 0% до 100% с шагом 1%, температура (CCT) от 2700K до 6500К и канал Green Magenta (G/M) на ±100 единиц.

В режиме «HSI” регулируется яркость (DIM) от 0% до 100% с шагом 1%, начальный оттенок (HUE) от 0 до 360, насыщенность (SAT) от 0 до 100.

В режиме «EFFECT” настраиваются FX-эффекты: цикл цвета, цикл цветовой температуры, цикл яркости, вспышка, пульсация, шторм, полицейская машина, ТВ, папарацци, огонь, вечеринка, сломанная лампа, фейерверк, взрыв, сварка. Данные эффекты можно регулировать по яркости, цвету, скорости воспроизведения эффекта.

Возможность регулировки цветовой температуры позволяет не использовать фильтры в пользу встроенного бесступенчатого управления цветом от 2700К до 10000K.

Складной компактный тканевый софтбокс с рассеивателем размером 35х35 см закроет потребность в еще более мягком и рассеянном свете. Также в комплект входят соты для более узкого и контрастного пучка света.

Характеристики: