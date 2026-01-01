Falcon Eyes LE-576 LED RGBW студийная светодиодная панель

Описание

Компактная и легкая LED панель предназначена для создания цветовых и световых эффектов при фото-или видеосъемке.

Для видеографов осветитель интересен тем, что благодаря предустановленной в нем программе функции для создания спецэффектов, возможно получение в студии имитации различных типов источников света. В программе реализовано 70 видов спецэффектов, которые с высокой достоверностью имитируют на объекте свет от полицейской мигалки, мерцания телевизора, свет камина или свечи, молнии и т. д. Эффектами можно управлять дистанционно.

Панель можно использовать как источник «теплого» света в студии (с температурой 3200 К, без использования RGB-светодиодов), можно использовать и как источник «холодного» света 5600 К, выставив необходимое значение цветовой температуры на дисплее.

Корпус осветителя и лира изготовлены из прочного алюминиевого сплава. На передней части расположены 4 складывающиеся металлические шторки и белый матовый несъемный светорассеиватель.

На задней части расположена панель управления осветителем. ЖК экран с подсветкой, кнопки выбора режимов, валкодер, разъем питания, трехпозиционный тумблер питания, разъемы DMX (RJ-25) и два гнезда для подключения аккумуляторов типа NP-F.

Протокол DMX-512 позволяет подключать и объединять в группы различные устройства других производителей (прожекторы, осветители и т.д.) к пульту управления.

Установка осветителя производится на любую стойку со шпиготом 5/8 дюйма. Фиксация осветителя на шпиготе - винтовая. Осветитель на лире можно вращать на угол до 180 градусов, его положение фиксируется двумя винтами с обеих сторон лиры.

Осветитель может управляться дистанционно с помощью смартфона по bluetooth с помощью приложения Filight (доступно в Google play, App Store).

С помощью приложения можно не только управлять яркостью и оттенком, но и объединять осветители в группы, включать и отключать эффекты, а также синхронизировать мощность и оттенок света со звуковой дорожкой, записанной на смартфоне или с сигналом с его микрофона.

Питание осветителя производится от комплектного блока питания или от двух аккумуляторов типа NP-F (в комплект поставки не входят). Время непрерывной работы от аккумуляторов зависит от их емкости, интенсивности работы осветителя и пр.

Выбор источника питания производится трехпозиционным тумблером.

Встроенные эффекты (всего 70) делятся на несколько видов.

Fade - плавно исчезающий или переходящий цвет (цвета)

Pulse - пульсация цвета (цветов)

Strobe - вспышка или кратковременный импульс света

Специальные - эффект горящей свечи, эффект костра (камина), эффект вечеринки, эффект включенного телевизора, эффект молнии.

Возможно изменение скорости воспроизведения эффекта.

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка-чехол на молнии с ручками. Внутри кейса предусмотрен ложемент для осветителя из вспененного мягкого материала.

Характеристики: