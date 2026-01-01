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Falcon Eyes LE-576 LED RGBW студийная светодиодная панель
Falcon Eyes LE-576 LED RGBW студийная светодиодная панель
Falcon Eyes LE-576 LED RGBW студийная светодиодная панель
Falcon Eyes LE-576 LED RGBW студийная светодиодная панель
Falcon Eyes LE-576 LED RGBW студийная светодиодная панель

Falcon Eyes LE-576 LED RGBW студийная светодиодная панель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3390

Студийная светодиодная панель Falcon Eyes LE-576 LED RGBW.

Осветительная панель с двумя независимыми группами светодиодов (128 цветных RGB и 120 белых 3200К). Максимальная мощность 78 Вт. Цветовая температура изменяется от 2700 К до 9999 К, CRI более 90. Питание осуществляется от сети или от двух аккумуляторов NP-F. Дистанционное управление со смартфона или DMX-512. Возможны 70 световых эффектов.

Описание

Компактная и легкая LED панель предназначена для создания цветовых и световых эффектов при фото-или видеосъемке. 

Для видеографов осветитель интересен тем, что благодаря предустановленной в нем программе функции для создания спецэффектов, возможно получение в студии имитации различных типов источников света. В программе реализовано 70 видов спецэффектов, которые с высокой достоверностью имитируют на объекте свет от полицейской мигалки, мерцания телевизора, свет камина или свечи, молнии и т. д. Эффектами можно управлять дистанционно.

Панель можно использовать как источник «теплого» света в студии (с температурой 3200 К, без использования RGB-светодиодов), можно использовать и как источник «холодного» света 5600 К, выставив необходимое значение цветовой температуры на дисплее.

Корпус осветителя и лира изготовлены из прочного алюминиевого сплава. На передней части расположены 4 складывающиеся металлические шторки и белый матовый несъемный светорассеиватель.

На задней части расположена панель управления осветителем. ЖК экран с подсветкой, кнопки выбора режимов, валкодер, разъем питания, трехпозиционный тумблер питания, разъемы DMX (RJ-25) и два гнезда для подключения аккумуляторов типа NP-F.

Протокол DMX-512 позволяет подключать и объединять в группы различные устройства других производителей (прожекторы, осветители и т.д.) к пульту управления.

Установка осветителя производится на любую стойку со шпиготом 5/8 дюйма. Фиксация осветителя на шпиготе - винтовая. Осветитель на лире можно вращать на угол до 180 градусов, его положение фиксируется двумя винтами с обеих сторон лиры.

Осветитель может управляться дистанционно с помощью смартфона по bluetooth с помощью приложения Filight (доступно в Google play, App Store).

С помощью приложения можно не только управлять яркостью и оттенком, но и объединять осветители в группы, включать и отключать эффекты, а также синхронизировать мощность и оттенок света со звуковой дорожкой, записанной на смартфоне или с сигналом с его микрофона.

Питание осветителя производится от комплектного блока питания или от двух аккумуляторов типа NP-F (в комплект поставки не входят). Время непрерывной работы от аккумуляторов зависит от их емкости, интенсивности работы осветителя и пр.

Выбор источника питания производится трехпозиционным тумблером.

Встроенные эффекты (всего 70) делятся на несколько видов.

Fade - плавно исчезающий или переходящий цвет (цвета)
Pulse - пульсация цвета (цветов)
Strobe - вспышка или кратковременный импульс света
Специальные - эффект горящей свечи, эффект костра (камина), эффект вечеринки, эффект включенного телевизора, эффект молнии.
Возможно изменение скорости воспроизведения эффекта.

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка-чехол на молнии с ручками. Внутри кейса предусмотрен ложемент для осветителя из вспененного мягкого материала.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 78 вт
  • количество светодиодов - 3200К - 128 шт., RGB - 120 шт.
  • регулировка мощности светового потока - 0 - 100 % (через приложение), 20 – 100 % (с панели осветителя)
  • цветовая температура (режим cct) - 2700К - 9999К
  • цветовая гамма (режим RGBW) - полная цветовая гамма с контролем цветового тона и насыщенности
  • максимальная освещенность (1м, ) - 1200 люкс (RGBW R:0, G:140, B:160, W:255)
  • угол раскрытия светового луча (50%) - режим CCT 120 град., режим RGB 110 град.
  • фильтры (в комплекте) - белый рассеивающий фильтр
  • управление осветителем - встроенная панель управления; Bluetooth дистанционное управление (приложение для смартфона)
  • функции памяти настроек - 8 настроек цветового тона, 8 настроек цветовой температуры
  • питание от аккумуляторов (не входят в комплект), тип - NP-F (2шт.)
  • размеры корпуса (без лиры) - 230×230×65 мм
  • вес (с лирой) - 1500 г

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes LE-576 LED RGBW - 1 шт.
  • Блок питания с кабелем - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

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