images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes FlexLight 240 LED Bi-color осветитель светодиодный гибкий
Falcon Eyes
Артикул: DAN-6778

Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 240 LED Bi-color, гибкий.

Светодиодный осветитель с гибкой и ударопрочной панелью мощностью 25 Вт, Bi-color. Регулируемая цветовая температура 3000–5500 К, CRI > 95, освещенность до 820 лк. Размер - 38,5х33,5х1 см. Вес - 0,3 кг.

Описание

Источник постоянного света в виде прочной и гибкой светодиодной панели с 240 светодиодами (120 светодиодов теплого белого света и 120 светодиодов холодного белого света). Регулирование мощности производится в пределах от 10 до 100 %.

Мощность и цветовая температура осветителя регулируются с помощью контроллера, проводного пульта управления. Он расположен на длинном кабеле питания, присоединенном к сетевому адаптеру. На лицевой стороне контроллера находится диммер-кнопка для изменения мощности и цветовой температуры, кнопка включения/выключения питания и дисплей, отображающий текущие параметры.

Яркость светодиодов с разной цветовой температурой можно регулировать от 10 до 100%, что составляет при цветовой температуре 5500 К – 820 лк на расстоянии один метр (включаются только светодиоды холодного белого света). Или 780 лк на расстоянии один метр при цветовой температуре 3000 К (включаются только светодиоды теплого белого света).

Для получения мягкого светового потока в комплект входит тканевый светорассеиватель из полупрозрачного полиэстера.

Крепление рассеивателя производится с помощью липучки к лицевой стороне панели. На обратной стороне светодиодной панели также размещена липучка, на которую можно прикрепить контроллер и сетевой адаптер при помощи комплектных лент-липучек.

По углам панели расположены карманы для крепления на держателе для установки на стойку. Держатель представляет собой четыре складные металлические лапки с винтовой фиксацией.

Держатель панели предусматривает установку на стойку вместо съемного шпигота 5/8".

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка-кофр.

Характеристики:  

  • мощность осветителя - 25 Вт
  • количество светодиодов - 240 (5500К - 120 шт, 3000К - 120 шт)
  • освещенность (1м) - 820 лк /780 лк (5500К/3000К)
  • регулируемая яркость - 10-100%
  • регулируемая цветовая температура - 3000–5500 К (±200)
  • индекс цветопередачи CRI - >95
  • дисплей - ЖК-панель с подсветкой
  • размеры светодиодной панели (без кронштейна) - 38,5х33,5х1 см
  • размеры упаковки - 48х41х8,5 см
  • вес светодиодной панели (без кронштейна) - 0,3 кг
  • вес с упаковкой - 1,5 кг

Комплектация

  • Панель светодиодная FlexLight 240 LED Bi-color - 1 шт.
  • Тканевый рассеиватель - 1 шт.
  • Держатель панели - 1 шт.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания и контроллером - 1 шт.
  • Сумка - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера