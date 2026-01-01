Falcon Eyes FlexLight 240 LED Bi-color осветитель светодиодный гибкий

Описание

Источник постоянного света в виде прочной и гибкой светодиодной панели с 240 светодиодами (120 светодиодов теплого белого света и 120 светодиодов холодного белого света). Регулирование мощности производится в пределах от 10 до 100 %.

Мощность и цветовая температура осветителя регулируются с помощью контроллера, проводного пульта управления. Он расположен на длинном кабеле питания, присоединенном к сетевому адаптеру. На лицевой стороне контроллера находится диммер-кнопка для изменения мощности и цветовой температуры, кнопка включения/выключения питания и дисплей, отображающий текущие параметры.

Яркость светодиодов с разной цветовой температурой можно регулировать от 10 до 100%, что составляет при цветовой температуре 5500 К – 820 лк на расстоянии один метр (включаются только светодиоды холодного белого света). Или 780 лк на расстоянии один метр при цветовой температуре 3000 К (включаются только светодиоды теплого белого света).

Для получения мягкого светового потока в комплект входит тканевый светорассеиватель из полупрозрачного полиэстера.

Крепление рассеивателя производится с помощью липучки к лицевой стороне панели. На обратной стороне светодиодной панели также размещена липучка, на которую можно прикрепить контроллер и сетевой адаптер при помощи комплектных лент-липучек.

По углам панели расположены карманы для крепления на держателе для установки на стойку. Держатель представляет собой четыре складные металлические лапки с винтовой фиксацией.

Держатель панели предусматривает установку на стойку вместо съемного шпигота 5/8".

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка-кофр.

Характеристики: