images
images
images
Falcon Eyes Flat LED 60 панель светодиодная для предметной съемки
Артикул: DAN-6283

Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED 60 для предметной съемки.

Светодиодная панель для бестеневой предметной съемки мощностью 18,9 Вт. Имеет бесступенчатую регулировку яркости и индекс цветопередачи CRI≥95. Размер 58х58 см, толщина менее 1 см.

Описание

Световая панель выдает дневной свет с цветовой температурой 5600 К и индексом цветопередачи CRI≥95, что обеспечивает естественные цвета съемки. Благодаря технологии flicker free, панель дает возможность производить видеосъемку и серийную фотосъемку без изменений баланса белого, при этом не возникает эффекта мерцания.

Панель подойдет для съемки товаров для каталогов и интернет-магазинов которые вписываются в габариты панели 58х58 см. Она так же может служить как нижняя подсветка в фотобоксе подходящего размера, для просмотра слайдов и негативов, перерисовки чертежей или рисунков и других работ на просвет.

Максимальный световой поток, выдаваемый прибором, имеет освещенность 2700 люкс на расстоянии 30 см от поверхности свечения.

Яркость регулируется бесступенчато, вращением диммера на проводном блоке управления расположенного на кабеле питания.

Питание осуществляется от сети 220 В при помощи сетевого адаптера 12 В, входящего в комплект.

Панель имеет противоскользящие ножки из вспененного материала и может устанавливается на любую ровную поверхность.

Характеристики:

  • мощность - 18,9 Вт
  • размер излучающей поверхности - 530 x 530 мм
  • освещенность (на расстоянии 30 см/1 м) - 2700/370 люкс
  • цветовая температура - 5600 K
  • индекс CRI - ≥95
  • регулировка яркости - от 0 до 100 %
  • питание осветителя - от сети через адаптер (входит в комплект)
  • вес - 2,3 кг

Комплектация

  • Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED 60.
  • Блок управления с кабелем питания.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Абидмиан Л.Сайед
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 &amp; Aurora FireFly II
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера