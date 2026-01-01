images
images
images
images
Falcon Eyes Flat LED 40 панель светодиодная для предметной съемки
Falcon Eyes
Артикул: DAN-6282

Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED 40 для предметной съемки.

Светодиодная панель для бестеневой предметной съемки мощностью 16,8 Вт. Имеет бесступенчатую регулировку яркости и индекс цветопередачи CRI≥95. Размер 38х38 см, толщина менее 1 см.

Описание

Световая панель выдает дневной свет с цветовой температурой 5600 К и индексом цветопередачи CRI≥95, что обеспечивает естественные цвета съемки. Благодаря технологии flicker free, панель дает возможность производить видеосъемку и серийную фотосъемку без изменений баланса белого, при этом не возникает эффекта мерцания.

Панель подойдет для съемки товаров для каталогов и интернет-магазинов которые вписываются в габариты панели 38х38 см. Она так же может служить как нижняя подсветка в фотобоксе подходящего размера, для просмотра слайдов и негативов, перерисовки чертежей или рисунков и других работ на просвет.

Максимальный световой поток, выдаваемый прибором, имеет освещенность 2100 люкс на расстоянии 30 см от поверхности свечения.

Яркость регулируется бесступенчато, вращением диммера на проводном блоке управления расположенного на кабеле питания.

Питание осуществляется от сети 220 В при помощи сетевого адаптера 12 В, входящего в комплект.

Панель имеет противоскользящие ножки из вспененного материала и может устанавливается на любую ровную поверхность.

Характеристики:

  • мощность - 16,8 Вт
  • размер излучающей поверхности - 330 x 330 мм
  • освещенность (на расстоянии 30 см/1 м) - 2100/380 люкс
  • цветовая температура - 5600 K
  • индекс CRI - ≥95
  • регулировка яркости - от 0 до 100 %
  • питание осветителя - от сети через адаптер (входит в комплект)
  • вес - 0,95 кг

Комплектация

  • Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED 40.
  • Блок управления с кабелем питания и сетевым адаптером.
  • Руководство по эксплуатации.

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
