Falcon Eyes Flat LED 40 панель светодиодная для предметной съемки

Световая панель выдает дневной свет с цветовой температурой 5600 К и индексом цветопередачи CRI≥95, что обеспечивает естественные цвета съемки. Благодаря технологии flicker free, панель дает возможность производить видеосъемку и серийную фотосъемку без изменений баланса белого, при этом не возникает эффекта мерцания.

Панель подойдет для съемки товаров для каталогов и интернет-магазинов которые вписываются в габариты панели 38х38 см. Она так же может служить как нижняя подсветка в фотобоксе подходящего размера, для просмотра слайдов и негативов, перерисовки чертежей или рисунков и других работ на просвет.

Максимальный световой поток, выдаваемый прибором, имеет освещенность 2100 люкс на расстоянии 30 см от поверхности свечения.

Яркость регулируется бесступенчато, вращением диммера на проводном блоке управления расположенного на кабеле питания.

Питание осуществляется от сети 220 В при помощи сетевого адаптера 12 В, входящего в комплект.

Панель имеет противоскользящие ножки из вспененного материала и может устанавливается на любую ровную поверхность.

