Falcon Eyes Flat LED-114 светодиодная панель для предметной съемки

Описание

Безрамочная светодиодная панель для предметной съемки отлично подойдет для коммерческой фотографии. С ее помощью можно создать бестеневое освещение снимаемого объекта и уменьшить время на постобработку снимков. Подходит для фотографирования как мелких предметов, например ювелирных изделий и бижутерии, так и для более крупных - смартфонов и гаджетов, сувениров, обуви, посуды и широкого ряда других товаров.

Также, панель может служить в качестве нижней подсветки в фотобоксе. Панель можно использовать там, где необходимо работать на «просвет», рассмотреть слайды и негативы, перерисовать чертеж или рисунок.

Отсутствие выступающих краев рамки облегчает очистку прибора.

Внимание! Поверхность панели изготовлена из акрилового пластика! Не рекомендуется для ее протирания использовать агрессивные жидкости или абразивосодержащие чистящие средства.

Панель можно продавить поэтому максимальный вес снимаемого объекта составляет не более 5 кг.

Управление яркостью панели осуществляется всего лишь одной сенсорной кнопкой. Короткое нажатие - включение/выключение панели, длинное нажатие - плавное уменьшение/увеличение яркости.

Питание панели осуществляется от комплектного сетевого адаптера 12 В.

Характеристики: