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Falcon Eyes Flat LED-114 светодиодная панель для предметной съемки
Falcon Eyes Flat LED-114 светодиодная панель для предметной съемки
Falcon Eyes Flat LED-114 светодиодная панель для предметной съемки

Falcon Eyes Flat LED-114 светодиодная панель для предметной съемки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2940

Светодиодная панель для предметной съемки Falcon Eyes Flat LED-114.

Светодиодная панель для предметной съемки мощностью 22,8 Вт. Имеет сенсорную регулировку яркости и индекс цветопередачи CRI≥92. Размер - 60х60 см, толщина - 8 мм.

Описание

Безрамочная светодиодная панель для предметной съемки отлично подойдет для коммерческой фотографии. С ее помощью можно создать бестеневое освещение снимаемого объекта и уменьшить время на постобработку снимков. Подходит для фотографирования как мелких предметов, например ювелирных изделий и бижутерии, так и для более крупных - смартфонов и гаджетов, сувениров, обуви, посуды и широкого ряда других товаров.

Также, панель может служить в качестве нижней подсветки в фотобоксе. Панель можно использовать там, где необходимо работать на «просвет», рассмотреть слайды и негативы, перерисовать чертеж или рисунок.

Отсутствие выступающих краев рамки облегчает очистку прибора.

Внимание! Поверхность панели изготовлена из акрилового пластика! Не рекомендуется для ее протирания использовать агрессивные жидкости или абразивосодержащие чистящие средства.

Панель можно продавить поэтому максимальный вес снимаемого объекта составляет не более 5 кг.

Управление яркостью панели осуществляется всего лишь одной сенсорной кнопкой. Короткое нажатие - включение/выключение панели, длинное нажатие - плавное уменьшение/увеличение яркости.

Питание панели осуществляется от комплектного сетевого адаптера 12 В.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 114 шт.
  • цветовая температура - 5600 К
  • световой поток - 2500 Лм
  • индекс цветопередачи CRI - ≥92
  • регулировка мощности - сенсорная, 0-100 %
  • материал панели - акриловый пластик
  • толщина панели - 8 мм
  • габаритные размеры - 60х60 см
  • размер светящейся области - 56х56 см
  • вес - 2,9 кг

Комплектация

  • Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED-114.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания.
  • Упаковочная коробка.
  • Руководство по эксплуатации.

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в наличии 1-3 шт

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Максимальная нагрузка до 5 кг.

3 110 ₽
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