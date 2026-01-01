Color Q-1 профессиональная светодиодная лампа

Характеристики:
- мощность - 24 Вт
- количество светодиодов - 117
- длина светильника - 50 см
- максимальная высота - 82 см
- напряжение - 100 - 240 В
- дальность освещения - до 5 м
- управление - диммер
Москва
Малая Семеновская 3с6
Профессиональная светодиодная лампа Color Q-1.
Лампа имеет длину корпуса 50 сантиметров, благадоря 117 светодиодам обеспечивает яркое и равномерное освещение. Матовый рассеиватель, установленный в лампе, создает однородное гармоничное освещение без лишних теней. Лампа доступна в белом и черном цветах (цвет уточняйте у менеджера).
Характеристики:
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