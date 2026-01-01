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Color Q-1 профессиональная светодиодная лампа
Color Q-1 профессиональная светодиодная лампа
Color Q-1 профессиональная светодиодная лампа
Color Q-1 профессиональная светодиодная лампа

Color Q-1 профессиональная светодиодная лампа

Color
Артикул: DAN-2888

Профессиональная светодиодная лампа Color Q-1.

Лампа имеет длину корпуса 50 сантиметров, благадоря 117 светодиодам обеспечивает яркое и равномерное освещение. Матовый рассеиватель, установленный в лампе, создает однородное гармоничное освещение без лишних теней. Лампа доступна в белом и черном цветах (цвет уточняйте у менеджера). 


Описание

Характеристики:

  • мощность - 24 Вт
  • количество светодиодов - 117
  • длина светильника - 50 см
  • максимальная высота - 82 см
  • напряжение - 100 - 240 В
  • дальность освещения - до 5 м
  • управление - диммер

Комплектация

  • Лампа с кронштейном для установки.
  • Крепление настольное.
  • Блок питания.

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