Colbor CL60M 5600K осветитель

Самым приятным нововведением стал порт Type-C с поддержкой протокола быстрой зарядки Power Delivery 3.0. Вы сможете питать моноблок от соответствующего сетевого адаптера или внешнего аккумулятора.
Умная система контроля температуры Hummingbird-Intelligence обеспечивает невероятно низкий уровень шума активного охлаждения. Всего 20 дБ позволят записывать видео при работающем устройстве.
Регулировать параметры работы можно при помощи большого дисплея на задней панели, или вы можете подключить его к мобильному приложению. Через смартфон можно управлять настройкой нескольких осветителей одновременно.
Характеристики:
- Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) 60 Вт
- Светодиоды COB
- Диапазон цветовой температуры 5600 K
- RGB режим Нет
- CRI 97
- Яркость 3010 лк
- Угол светового потока 120 °
- Питание Type-C
- Вход 20В/4А
- Дополнительные функции управление через приложение
- Имеет крепление 5/8"
- Габариты 140 × 80 × 90 мм
- Вес товара без упаковки 550 г
- Материал алюминий, АБС пластик
- Байонет насадки Bowens
- Уровень собственного шума 20 дБ
- Вес 1850 г