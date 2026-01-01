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Colbor CL60 2700-6500K осветитель
Colbor CL60 2700-6500K осветитель
Colbor CL60 2700-6500K осветитель
Colbor CL60 2700-6500K осветитель
Colbor CL60 2700-6500K осветитель
Colbor CL60 2700-6500K осветитель
Colbor CL60 2700-6500K осветитель
Colbor CL60 2700-6500K осветитель

Colbor CL60 2700-6500K осветитель

Colbor
Артикул: MTG-3413

Colbor CL60 2700-6500K осветитель. Лёгкий и функциональный студийный моноблок с инновационными решениями. Способен выдать свет мощностью в 60 Вт и более, а также совместим с различными насадками благодаря съёмному адаптеру. Специальная конструкция корпуса позволяет соединить несколько таких аппаратов в целую панель. Цветовая температура 2700 — 6500K. 

Описание

Самым приятным нововведением стал порт Type-C с поддержкой протокола быстрой зарядки Power Delivery 3.0. Вы сможете питать моноблок от соответствующего сетевого адаптера или внешнего аккумулятора.

Умная система контроля температуры Hummingbird-Intelligence обеспечивает невероятно низкий уровень шума активного охлаждения. Всего 20 дБ позволят записывать видео при работающем устройстве.

Регулировать параметры работы можно при помощи большого дисплея на задней панели, или вы можете подключить его к мобильному приложению. Через смартфон можно управлять настройкой нескольких осветителей одновременно. 

Характеристики:

  • Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) 60 Вт
  • Светодиоды COB
  • Диапазон цветовой температуры 2700-6500 K
  • RGB режим Нет
  • CRI 97
  • Яркость 3010 лк
  • Угол светового потока 120 °
  • Питание Type-C
  • Вход 20В/4А
  • Дополнительные функции управление через приложение
  • Имеет крепление 5/8"
  • Габариты 140 × 80 × 90 мм
  • Вес товара без упаковки 550 г
  • Материал алюминий, АБС пластик
  • Байонет насадки Bowens
  • Уровень собственного шума 20 дБ
  • Вес 1850 г

Комплектация

  • осветитель
  • крепление
  • сетевой адаптер Type-C
  • адаптер байонета
  • отражатель 10°
  • сумка

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