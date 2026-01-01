Colbor CL100XM 5600K осветитель

Самым приятным нововведением стал порт Type-C с поддержкой протокола быстрой зарядки Power Delivery 3.0. Вы сможете питать моноблок от соответствующего сетевого адаптера или внешнего аккумулятора.
Умная система контроля температуры Hummingbird-Intelligence обеспечивает невероятно низкий уровень шума активного охлаждения. Всего 20 дБ позволят записывать видео при работающем устройстве.
Регулировать параметры работы можно при помощи большого дисплея на задней панели, или вы можете подключить его к мобильному приложению. Через смартфон можно управлять настройкой нескольких осветителей одновременно.
Характеристки:
- Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) 110 Вт
- Светодиоды COB
- Диапазон цветовой температуры 5600 K
- RGB режим Нет
- CRI 97
- Угол светового потока 120 °
- Питание Type-C
- Вход 20В/5А
- FX режимы TV, Pulsing/Pulse, Fire/Campfire/Bonefire, Explosion/Boom
- Имеет крепление 5/8"
- Габариты 152 × 80 × 90 мм
- Вес без упаковки 800 г
- Материал алюминий, АБС пластик
- Байонет насадки Bowens
- Уровень собственного шума 20 дБ
- Вес 2316 г