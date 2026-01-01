Bowens VB-1000EUR панель Lite Mosaic 30x30 см

Светодиодная панель питается от стационарной сети, а также может получать зарядку от аккумулятора стандарта V-Lock и аккумуляторов Anton/Bauer через переходник, когда работает вне студии. Светодиодная панель проста в управлении, так как сильный цифровой дисплей позволяет легко контролировать работу прибора. Панель может управляться дистанционно с помощью полного DMX-контроля. Для создания более крупных осветительных блоков предусмотрена возможность соединения двух или четырех светодиодных панелей с помощью дополнительных монтажных комплектов. Несколько светодиодных панелей Mosaic связываются друг с другом посредством стандартных кабелей RJ45 Ethernet, поэтому вся получившаяся группа управляется с одной из панелей. И хотя традиционно светодиодные панели считаются прерогативой видео, тем не менее, для фотографов на Limelite Mosaic предусмотрен уникальный режим – на дисплее отображаются значения мощности светового потока в f-ступенях диафрагменного числа. На сегодняшний день светодиодная панель Limelite Mosaic является одной из самых универсальных и надежных не только за счет своих уникальных возможностей, заключающихся в различных режимах электропитания, установки и вариантах использования, но также за счет качества сборки, присущее всем приборам компании Bowens.
Технические характеристики Bowens VB-1000EUR:
- Лампа 576 светодиодов
- Угол падения света 40º
- Световой поток 4200 Lux/1 m
- Регулировка мощности 0-100%
- Управление мощностью – цифровая панель
- Информационный цифровой дисплей
- CRI >85
- Питание 18V AC Adaptor 100-240V/14,4V DC Battery
- Рабочее напряжение 12–18V DC
- Потребляемая мощность 48W/18V
- Цветовая температура 5600K ±300K
- DMX I/O – Built-in RJ45
- Ширина 350 мм
- Глубина 85 мм
- Высота 375 мм
- Вес 1,4 кг