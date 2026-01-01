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Bowens VB-1000EUR панель Lite Mosaic 30x30 см

Bowens VB-1000EUR панель Lite Mosaic 30x30 см

Bowens
Артикул: FTR-518

Lite Mosaic имеет 576 ультра-ярких светодиодов с затемнением от 100-0%.

На выходе обеспечивается поток света в 3 раза ярче, чем у других конкурентных приборов освещения. Эта разница особенно хорошо определяется по по тому объему эффективного света, который можно спроецировать на большое расстояние.

Описание

Светодиодная панель питается от стационарной сети, а также может получать зарядку от аккумулятора стандарта V-Lock и аккумуляторов Anton/Bauer через переходник, когда работает вне студии. Светодиодная панель проста в управлении, так как сильный цифровой дисплей позволяет легко контролировать работу прибора. Панель может управляться дистанционно с помощью полного DMX-контроля. Для создания более крупных осветительных блоков предусмотрена возможность соединения двух или четырех светодиодных панелей с помощью дополнительных монтажных комплектов. Несколько светодиодных панелей Mosaic связываются друг с другом посредством стандартных кабелей RJ45 Ethernet, поэтому вся получившаяся группа управляется с одной из панелей. И хотя традиционно светодиодные панели считаются прерогативой видео, тем не менее, для фотографов на Limelite Mosaic предусмотрен уникальный режимна дисплее отображаются значения мощности светового потока в f-ступенях диафрагменного числа. На сегодняшний день светодиодная панель Limelite Mosaic является одной из самых универсальных и надежных не только за счет своих уникальных возможностей, заключающихся в различных режимах электропитания, установки и вариантах использования, но также за счет качества сборки, присущее всем приборам компании Bowens.

Особенности светодиодной панели Limelite Mosaic LED:
 
• Компактная легкая светодиодная панель, 30x30 см, дневного света. 
• Прочный металлический корпус. 
• 576 ярких светодиодов обеспечивают 4200 Люкс на 1 м. 
• Стабильный дневной свет (цветовая температура 5600 K до +/- 200K). 
• Яркий светодиодный дисплей управления обеспечивает четкую индикацию светового потока и DMX настройки. 
• Возможность отображать мощность светового потока в числовых значениях ступеней диафрагмы. 
• Стандарты RJ45 DMX. 
• В комплект входят V-Mount адаптер аккумулятора и сетевой адаптер. 
• Дополнительно можно приобрести адаптер под аккумулятор Anton Bauer. 
• Крепится к любым 5/8 дюймовым опорным конструкциям, включая стойки, журавли и потолочные подвесные системы. 
• Модульные светодиодные панели собираются в блоки: выпускаются комплекты для 2 и 4 панелей.
 
Представленная панель – европейская версия светодиодной панели с 2х-контактной вилкой.
 

Технические характеристики Bowens VB-1000EUR:

  • Лампа 576 светодиодов
  • Угол падения света 40º
  • Световой поток 4200 Lux/1 m
  • Регулировка мощности 0-100%
  • Управление мощностью – цифровая панель
  • Информационный цифровой дисплей
  • CRI >85
  • Питание 18V AC Adaptor 100-240V/14,4V DC Battery
  • Рабочее напряжение 12–18V DC
  • Потребляемая мощность 48W/18V
  • Цветовая температура 5600K ±300K
  • DMX I/O – Built-in RJ45 
  • Ширина 350 мм
  • Глубина 85 мм
  • Высота 375 мм
  • Вес 1,4 кг

 

Комплектация

Полезные ссылки:

Студийное оборудование Bowens International. История английского бренда.

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

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