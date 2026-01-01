Bowens VB-1000EUR панель Lite Mosaic 30x30 см

Описание

Светодиодная панель питается от стационарной сети, а также может получать зарядку от аккумулятора стандарта V-Lock и аккумуляторов Anton/Bauer через переходник, когда работает вне студии. Светодиодная панель проста в управлении, так как сильный цифровой дисплей позволяет легко контролировать работу прибора. Панель может управляться дистанционно с помощью полного DMX-контроля. Для создания более крупных осветительных блоков предусмотрена возможность соединения двух или четырех светодиодных панелей с помощью дополнительных монтажных комплектов. Несколько светодиодных панелей Mosaic связываются друг с другом посредством стандартных кабелей RJ45 Ethernet, поэтому вся получившаяся группа управляется с одной из панелей. И хотя традиционно светодиодные панели считаются прерогативой видео, тем не менее, для фотографов на Limelite Mosaic предусмотрен уникальный режим – на дисплее отображаются значения мощности светового потока в f-ступенях диафрагменного числа. На сегодняшний день светодиодная панель Limelite Mosaic является одной из самых универсальных и надежных не только за счет своих уникальных возможностей, заключающихся в различных режимах электропитания, установки и вариантах использования, но также за счет качества сборки, присущее всем приборам компании Bowens.

Особенности светодиодной панели Limelite Mosaic LED:

• Компактная легкая светодиодная панель, 30x30 см, дневного света.

• Прочный металлический корпус.

• 576 ярких светодиодов обеспечивают 4200 Люкс на 1 м.

• Стабильный дневной свет (цветовая температура 5600 K до +/- 200K).

• Яркий светодиодный дисплей управления обеспечивает четкую индикацию светового потока и DMX настройки.

• Возможность отображать мощность светового потока в числовых значениях ступеней диафрагмы.

• Стандарты RJ45 DMX.

• В комплект входят V-Mount адаптер аккумулятора и сетевой адаптер.

• Дополнительно можно приобрести адаптер под аккумулятор Anton Bauer.

• Крепится к любым 5/8 дюймовым опорным конструкциям, включая стойки, журавли и потолочные подвесные системы.

• Модульные светодиодные панели собираются в блоки: выпускаются комплекты для 2 и 4 панелей.

Представленная панель – европейская версия светодиодной панели с 2х-контактной вилкой.