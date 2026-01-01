Amaran COB 60x S осветитель

Описание

Большой дисплей вынесен на боковую сторону для экономии места, а на задней панели расположился кулер охлаждающий устройство для продолжительной работы. Габариты корпуса всего 117 × 111 × 111 мм, а вес менее 700 г! Для установки моноблока предусмотрено стандартное крепление 1/4", что упрощает подбор штатива или кронштейна.

В новинке используются передовые технологии Aputure, что гарантирует наилучшее качество картинки с натуральными оттенками и высоким показателем цветопередачи. Усилить световой поток поможет 15° отражатель в комплекте. Предусмотрены 9 FX режимов для создания специальных эффектов в видео.

При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.

Характеристики: