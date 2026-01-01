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Amaran COB 60x S осветитель
Amaran COB 60x S осветитель
Amaran COB 60x S осветитель
Amaran COB 60x S осветитель

Amaran COB 60x S осветитель

Amaran
Артикул: MTG-0518

Aputure Amaran COB 60x S осветитель.

Ультракомпактный моноблок имеет мощность в 65 Вт и байонет Bowens, что позволяет устанавливать любые совместимые насадки.

Описание

Большой дисплей вынесен на боковую сторону для экономии места, а на задней панели расположился кулер охлаждающий устройство для продолжительной работы. Габариты корпуса всего 117 × 111 × 111 мм, а вес менее 700 г! Для установки моноблока предусмотрено стандартное крепление 1/4", что упрощает подбор штатива или кронштейна.

В новинке используются передовые технологии Aputure, что гарантирует наилучшее качество картинки с натуральными оттенками и высоким показателем цветопередачи. Усилить световой поток поможет 15° отражатель в комплекте. Предусмотрены 9 FX режимов для создания специальных эффектов в видео.

При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 65 Вт
  • Цветовая температура : 2700 — 6500
  • RGB режим : Нет
  • TLCI : 97
  • CRI : 96
  • CQS : 94
  • SSI : 87SSI (Tungsten) : 90
  • TM-30 Rf : 90
  • TM-30 Rg : 100
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Strobe, Explosion
  • Питание : сетевой адаптер, NP-F х2
  • Вход : 100~240 В, 50/60 Гц
  • Дополнительные функции : управление через приложение
  • Имеет крепление : 1/4"
  • Габариты : 117 × 111 × 111 мм
  • Вес без упаковки : 675 г
  • Артикул производителя : APA0020A21
  • Байонет насадки : Bowens

Комплектация

  • осветитель
  • крепление на стойку
  • защитная крышка
  • отражатель (15°)
  • батарейная площадка NP-F х2
  • сетевой адаптер
  • сетевой кабель (4м)

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