Amaran COB 60x S осветитель

Большой дисплей вынесен на боковую сторону для экономии места, а на задней панели расположился кулер охлаждающий устройство для продолжительной работы. Габариты корпуса всего 117 × 111 × 111 мм, а вес менее 700 г! Для установки моноблока предусмотрено стандартное крепление 1/4", что упрощает подбор штатива или кронштейна.
В новинке используются передовые технологии Aputure, что гарантирует наилучшее качество картинки с натуральными оттенками и высоким показателем цветопередачи. Усилить световой поток поможет 15° отражатель в комплекте. Предусмотрены 9 FX режимов для создания специальных эффектов в видео.
При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.
Характеристики:
- Вид осветителя : моноблок
- Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) : 65 Вт
- Цветовая температура : 2700 — 6500
- RGB режим : Нет
- TLCI : 97
- CRI : 96
- CQS : 94
- SSI : 87SSI (Tungsten) : 90
- TM-30 Rf : 90
- TM-30 Rg : 100
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Strobe, Explosion
- Питание : сетевой адаптер, NP-F х2
- Вход : 100~240 В, 50/60 Гц
- Дополнительные функции : управление через приложение
- Имеет крепление : 1/4"
- Габариты : 117 × 111 × 111 мм
- Вес без упаковки : 675 г
- Артикул производителя : APA0020A21
- Байонет насадки : Bowens