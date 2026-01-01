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Falcon Eyes KeyLight 845 SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 845 SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 845 SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 845 SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 845 SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 845 SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight 845 SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3465

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 845 SB5070 KIT.

Комплект постоянного света мощностью 360 Вт. Включает в себя два софтбокса со съемными светорассеивателями, две ламповые панели с патронами Е27, восемь люминесцентные лампы по 45 Вт с цветовой температурой 5500 К, две металлических стойки высотой 2 м, чехлы для софтбоксов и сумку. Габариты сумки с оборудованием - 71х29х27,5 см, общая масса комплекта - 4,8 кг.

Описание

Компактный комплект постоянного света для небольших фото- и видеостудий. Поможет оборудовать фотозону или локально осветить пространство для предметной съемки. Может дополнит имеющийся набор осветительного оборудования.

Складные софтбоксы с серебристой фактурной внутренней поверхностью и полупрозрачными светорассеивателями дают равномерно распределенный световой поток. Размеры сфтбоксов - 50х70 см.

Ламповая панель с 4 патронами Е27 и проводом укомплектована запасным предохранителем. На задней стороне панели 2 выключателя, что позволяет попарно включать/выключать лампы, уменьшая или увеличивая световой поток. 

Люминесцентные лампы - энергосберегающий источник постоянного света. В комплект входят лампы (45 Вт, Е27) с цветовой температурой 5500 К, эквивалентной прямому полуденному солнечному свету. 

Трехсекционные стойки со стальными несущими элементами выдвигаются на высоту до 210 см. Секции фиксируются винтовыми зажимами. Крепежный наконечник диаметром 5/8" снабжен винтом с резьбой 1/4", что позволяет использовать стойку для установки других устройств весом до 0,8 кг.

Для хранения и транспортировки комплекта служит сумка из износостойкого полиэстера Oxford.

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