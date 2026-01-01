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Falcon Eyes KeyLight 4150 SBU KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 4150 SBU KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight 4150 SBU KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3464

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 4150 SBU KIT.

Комплект постоянного света мощностью 600 Вт. Включает в себя два софтбокса с патронами Е27 и съемными светорассеивателями, два патрона Е27 с креплением для фотозонта, два просветных фотозонта, два светоотражающих фотозонта четыре люминесцентные лампы по 150 Вт с цветовой температурой 5500 К, четыре металлических стойки высотой 2 м, систему установки фона, три фона и сумку. Габариты сумки с комплектом - 88х30х32 см, общая масса комплекта - 8,3 кг.

Описание

Комплект можно использовать для оснащения фото- и видеостудии, в том числе виртуальной. Он позволяет формировать разнообразные световые схемы и решать сложные художественные задачи при работе с различными объектами. Может использоваться для организации выездной съемки.

Складные софтбоксы с серебристой фактурной внутренней поверхностью и полупрозрачными светорассеивателями дают равномерно распределенный световой поток. Размеры сфтбоксов - 50х70 см. 

Складные фотозонты, как и софтбоксы, позволяют управлять световым потоком. В комплект входят два зонта на просвет, обеспечивающие равномерное освещение объекта съемки, и два зонта с серебристой отражающей поверхностью, позволяющие получить контрастное изображение с тенями. Угол наклона софтбоксов и зонтов регулируется кронштейном, что помогает выстроить нужный световой рисунок.

Люминесцентные лампы – энергосберегающий источник постоянного света. В комплект входят лампы (150 Вт, Е27) с цветовой температурой 5500 К, эквивалентной прямому полуденному солнечному свету. 

Трехсекционные стойки со стальными несущими элементами выдвигаются на высоту до 210 см. Секции фиксируются винтовыми зажимами. Крепежный наконечник диаметром 5/8" снабжен винтом с резьбой 1/4", что позволяет использовать стойку для установки других устройств весом до 1 кг.

Система установки фона состоит из двух трехсекционных стоек максимальной высотой 2,1 м и перекладины общей длиной 3,02 м. Четыре секции перекладины соединяются между собой подпружиненными фиксаторами. Для соединения с перекладиной на стойках предусмотрен наконечник с резьбой и гайка-барашек. Для хранения и перевозки системы служит отдельная сумка-чехол с ручками.

Пять стальных зажимов с пружинным механизмом надежно закрепляют фоны на перекладине и стойках. Два зажима снабжены резиновыми накладками. Их можно также использовать для закрепления отражателей или фильтров. Три зажима имеют специальный профиль для захвата круглой перекладины.

Тканевые фоны размером 4х1,6 м устойчивы к износу и загрязнению. В комплект входят три фона - белый, черный и зеленый, который может использоваться в виртуальной студии как хромакей.

Для хранения и транспортировки комплекта служит сумка из износостойкого полиэстера Oxford.

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