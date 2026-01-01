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Falcon Eyes KeyLight 2150 SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 2150 SB5070 KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 2150 SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes KeyLight 2150 SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3462

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 2150 SB5070 KIT.

Комплект постоянного света мощностью 300 Вт. Включает в себя два софтбокса с патронами Е27 и съемными светорассеивателями, две люминесцентные лампы по 150 Вт с цветовой температурой 5500 К, две металлических стойки высотой 2 м, чехлы для софтбоксов и сумку.

Описание

Компактный комплект постоянного света для небольших фото- и видеостудий. Поможет оборудовать фотозону или локально осветить пространство для предметной съемки. Может дополнит имеющийся набор осветительного оборудования.

Складные софтбоксы с серебристой фактурной внутренней поверхностью и полупрозрачными светорассеивателями дают равномерно распределенный световой поток. Размеры сфтбоксов - 50х70 см. 

Люминесцентные лампы – энергосберегающий источник постоянного света. В комплект входят лампы (150 Вт, Е27) с цветовой температурой 5500 К, эквивалентной прямому полуденному солнечному свету. 

Трехсекционные стойки со стальными несущими элементами выдвигаются на высоту до 210 см. Секции фиксируются винтовыми зажимами. Крепежный наконечник диаметром 5/8" снабжен винтом с резьбой 1/4", что позволяет использовать стойку для установки других устройств весом до 0,8 кг.

Для хранения и транспортировки комплекта служит сумка из износостойкого полиэстера Oxford.

Комплектация

  • Софтбокс 50х70 см с патроном E27 и выключателем - 2 шт.
  • Светорассеиватель - 2 шт.
  • Лампа люминесцентная 150 Вт - 2 шт.
  • Трехсекционная стойка - 2 шт.
  • Чехол для софтбокса - 2 шт.
  • Сумка для комплекта - 1 шт.

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