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Falcon Eyes DTR-30 RGB LED студийный осветитель
Falcon Eyes DTR-30 RGB LED студийный осветитель
Falcon Eyes DTR-30 RGB LED студийный осветитель
Falcon Eyes DTR-30 RGB LED студийный осветитель

Falcon Eyes DTR-30 RGB LED студийный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3537

Светодиодный осветитель Falcon Eyes DTR-30 RGB LED.

RGB осветитель круглой формы с металлическими шторками и возможностью регулировки яркости и цвета диммерами на блоке питания. Диаметр корпуса - 160 мм, мощность - 36 Ватт. В комплекте стальная лира, установка осуществляется на стойку со шпиготом 5/8 дюйма. Вес - 1,83 кг.

Описание

Компактный и надежный светодиодный осветитель с металлическими съемными шторками, регулировкой яркости и возможностью реализации любого цветового оттенка, благодаря смешиванию основных трех цветов - красного, зеленого и синего.

Осветитель оборудован восьмьюдесятью RGB светодиодами расположенными за матовым светорассеивателем. Диаметр корпуса осветителя 160 мм. Особенностью модели является наличие диммеров для плавной регулировки яркости и выбора цвета.

Осветитель устанавливается на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять его и поворачивать. Для страховки при установке осветителя в перевернутом положении (например при монтаже на потолочную систему) в основании лиры предусмотрен подпружиненный предохранитель.

Металлические шторки помогут отсечь световой поток и не допустить паразитных засветок при съемке.

В металическом корпусе предусмотренно конвекционное охлаждение. Шторки и кронштейн также изготовлены из стали и при этом осветитель имеет достаточно небольшой вес, всего 1,83 кг (с лирой, шторками и блоком питания).

Характеристики:

  • мощность - 36 Вт 
  • регулировка мощности и цвета - диммер
  • крепление - 5/8" (16 мм)
  • питание от сети - 220В 50 Гц 
  • длина кабеля питания - 1,9 м
  • размер осветителя с кронштейном - 270х205х140 мм
  • регулировка мощности светового потока - от 0 до 100 проц.
  • размер - 180х150 мм
  • вес (с лирой, шторками и блоком питания) - 1,83 кг

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