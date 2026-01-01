Falcon Eyes DTR-30 RGB LED студийный осветитель

Описание

Компактный и надежный светодиодный осветитель с металлическими съемными шторками, регулировкой яркости и возможностью реализации любого цветового оттенка, благодаря смешиванию основных трех цветов - красного, зеленого и синего.

Осветитель оборудован восьмьюдесятью RGB светодиодами расположенными за матовым светорассеивателем. Диаметр корпуса осветителя 160 мм. Особенностью модели является наличие диммеров для плавной регулировки яркости и выбора цвета.

Осветитель устанавливается на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять его и поворачивать. Для страховки при установке осветителя в перевернутом положении (например при монтаже на потолочную систему) в основании лиры предусмотрен подпружиненный предохранитель.

Металлические шторки помогут отсечь световой поток и не допустить паразитных засветок при съемке.

В металическом корпусе предусмотренно конвекционное охлаждение. Шторки и кронштейн также изготовлены из стали и при этом осветитель имеет достаточно небольшой вес, всего 1,83 кг (с лирой, шторками и блоком питания).

Характеристики: