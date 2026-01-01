Falcon Eyes DTR-30 RGB LED студийный осветитель

Компактный и надежный светодиодный осветитель с металлическими съемными шторками, регулировкой яркости и возможностью реализации любого цветового оттенка, благодаря смешиванию основных трех цветов - красного, зеленого и синего.
Осветитель оборудован восьмьюдесятью RGB светодиодами расположенными за матовым светорассеивателем. Диаметр корпуса осветителя 160 мм. Особенностью модели является наличие диммеров для плавной регулировки яркости и выбора цвета.
Осветитель устанавливается на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять его и поворачивать. Для страховки при установке осветителя в перевернутом положении (например при монтаже на потолочную систему) в основании лиры предусмотрен подпружиненный предохранитель.
Металлические шторки помогут отсечь световой поток и не допустить паразитных засветок при съемке.
В металическом корпусе предусмотренно конвекционное охлаждение. Шторки и кронштейн также изготовлены из стали и при этом осветитель имеет достаточно небольшой вес, всего 1,83 кг (с лирой, шторками и блоком питания).
Характеристики:
- мощность - 36 Вт
- регулировка мощности и цвета - диммер
- крепление - 5/8" (16 мм)
- питание от сети - 220В 50 Гц
- длина кабеля питания - 1,9 м
- размер осветителя с кронштейном - 270х205х140 мм
- регулировка мощности светового потока - от 0 до 100 проц.
- размер - 180х150 мм
- вес (с лирой, шторками и блоком питания) - 1,83 кг