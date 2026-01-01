Falcon Eyes LH-27SU-H01 патрон для лампы и зонтика

Описание

В патрон устанавливаются ведомые вспышки серий MF и SS (Falcon Eyes SS-50MR, SS-66 и SS-88), а также вспышки других производителей, предназначенные для установки в патрон стандарта Е27, каждый патрон включается независимо.

В кронштейн патрона устанавливаются зонты серий UB, UR и URN фирмы Falcon Eyes, а также зонты других производителей. Патрон предназначен для подключения к сети переменного тока 220В 50Гц (комплектуется проводом с вилкой, длина провода 1,6 м).

Устанавливается на стандартный стоечный палец 5/8".