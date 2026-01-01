Visico FT-9068VT импульсная лампа для VT-400

Арт. NVF-2146Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Наличие
более 10 шт
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.