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Remez LED A60 7W лампа с температурой 5700К
Remez LED A60 7W лампа с температурой 5700К

Remez LED A60 7W лампа с температурой 5700К

Remez
Артикул: DAN-4191

Лампа Remez LED A60 7W с температурой 5700 К.

Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек.

Описание

В лампе установлены высокотехнологичные мощные, биологически безопасные светодиоды SunLike, SMD 3030 с максимальной степенью светоотдачи и самым низким уровнем расхода энергии. Также в этой лампе максимально снижено выделение тепла.

Благодаря отсутствию в спектре аномальных пиков и провалов освещение, сформированное светодиодными лампами REMEZ, максимально близко к солнечному. Это позволяет создать световую среду, абсолютно безопасную для зрения человека.

Высокий индекс цветопередачи максимально точно передает оттенки и цвета. Цветовая температура лампы 5700 Кельвинов (дневной свет). 

Технические характеристики:

  • тип цоколя - Е27
  • мощность лампы - 7 Вт
  • цветовая температура - 5700 К
  • индекс CRI - 95
  • световой поток - 455 лм
  • эквивалент мощности лампы накаливания - 45 Вт
  • угол рассеивания - 200 град.

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