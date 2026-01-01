Remez LED A60 7W лампа с температурой 5700К

Описание

В лампе установлены высокотехнологичные мощные, биологически безопасные светодиоды SunLike, SMD 3030 с максимальной степенью светоотдачи и самым низким уровнем расхода энергии. Также в этой лампе максимально снижено выделение тепла.

Благодаря отсутствию в спектре аномальных пиков и провалов освещение, сформированное светодиодными лампами REMEZ, максимально близко к солнечному. Это позволяет создать световую среду, абсолютно безопасную для зрения человека.

Высокий индекс цветопередачи максимально точно передает оттенки и цвета. Цветовая температура лампы 5700 Кельвинов (дневной свет).

Технические характеристики: