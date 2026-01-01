Raylab RL-F121 импульсная лампа для вспышек Raylab Axio III

Арт. DAN-9052

Держатель VaKo Roll Holder-4 для хранения рулонных фонов.

Держатель-подставка для четырех рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 566х137 мм. Вес - 2 кг.