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Raylab RL-F121 импульсная лампа для вспышек Raylab Axio III

Raylab RL-F121 импульсная лампа для вспышек Raylab Axio III

Raylab
Артикул: DAN-7635

Импульсная лампа RL-F121 для вспышек Raylab Axio III для студийных вспышек.

Предназначена для компактных студийных осветительных приборах Raylab серии Axio III.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр внешний - 47мм
  • Диаметр внутренний - 10 мм
  • Расстояние между электродами - 10 мм
  • Мощность - 400 Дж
  • Цветовая температура - 5500К+-20

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