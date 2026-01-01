Raylab RL-F121 импульсная лампа для вспышек Raylab Axio III

Характеристики:
- Диаметр внешний - 47мм
- Диаметр внутренний - 10 мм
- Расстояние между электродами - 10 мм
- Мощность - 400 Дж
- Цветовая температура - 5500К+-20
Москва
Малая Семеновская 3с6
Импульсная лампа RL-F121 для вспышек Raylab Axio III для студийных вспышек.
Предназначена для компактных студийных осветительных приборах Raylab серии Axio III.
Характеристики:
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Держатель VaKo Roll Holder-4 для хранения рулонных фонов.
Держатель-подставка для четырех рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 566х137 мм. Вес - 2 кг.
Raylab B2030E система установки фона.
Система установки для тканевых или других легких фонов поставляется в комплекте из двух стоек, раздвижной перекладины и сумки.
Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски.
Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.