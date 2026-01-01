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Osram 64572 P2/35 1000W 230V (R7s, 150ч, 25000lm) лампа

Osram 64572 P2/35 1000W 230V (R7s, 150ч, 25000lm) лампа

Osram
Артикул: NVF-9222

Osram 64572 P2/35 1000W 230V (R7s, 150ч, 25000lm) – двухцокольная галогенная лампа мощностью 1000 W. 

Описание

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.

Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 1000
  • световой поток, Lm – 25000
  • цоколь – R7s
  • напряжение, В – 230
  • средний срок службы, ч – 150
  • длина, мм – 88
  • диаметр, мм – 18


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