Osram 64572 P2/35 1000W 230V (R7s, 150ч, 25000lm) лампа

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.
Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.
Характеристики:
- мощность, Вт – 1000
- световой поток, Lm – 25000
- цоколь – R7s
- напряжение, В – 230
- средний срок службы, ч – 150
- длина, мм – 88
- диаметр, мм – 18