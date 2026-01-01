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Osram 64404 лампа ECO 230V 205W E27 пилотная галогенная цилиндрическая

Osram 64404 лампа ECO 230V 205W E27 пилотная галогенная цилиндрическая

Osram
Артикул: NVF-2475

Osram 64404 ECO – лампа для небольших осветителей с цоколем E27 или B15d. Благодаря своей компактной цилиндрической форме является превосходной альтернативой для стандартных ламп накаливания, подходит для узких светильников. Имеет 100% возможностью диммирования. Средний срок службы 2000 ч.

Описание

Лампы Osram 64404 ECO более компактны, чем стандартные лампы накаливания. Имеют такой же приятный свет, как у ламп накаливания, не требуют трансформатора. Оснащены фильтром УФ-излучения, не содержат ртути, могут быть утилизированы вместе с обычными бытовыми отходами.

Характеристики:

  • вид колбы – цилиндрическая
  • покрытие колбы – прозрачная
  • мощность, Вт – 205
  • световой поток, Lm – 4200
  • цоколь – E27
  • напряжение, В – 230
  • средний срок службы, ч – 2000
  • длина, мм – 105
  • диаметр, мм – 32
  • расстояние до центра светящего тела, мм – 75

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4 990 ₽
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