Osram 64404 лампа ECO 230V 205W E27 пилотная галогенная цилиндрическая

Лампы Osram 64404 ECO более компактны, чем стандартные лампы накаливания. Имеют такой же приятный свет, как у ламп накаливания, не требуют трансформатора. Оснащены фильтром УФ-излучения, не содержат ртути, могут быть утилизированы вместе с обычными бытовыми отходами.
Характеристики:
- вид колбы – цилиндрическая
- покрытие колбы – прозрачная
- мощность, Вт – 205
- световой поток, Lm – 4200
- цоколь – E27
- напряжение, В – 230
- средний срок службы, ч – 2000
- длина, мм – 105
- диаметр, мм – 32
- расстояние до центра светящего тела, мм – 75