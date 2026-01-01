Osram 64404 лампа ECO 230V 205W E27 пилотная галогенная цилиндрическая

Описание

Лампы Osram 64404 ECO более компактны, чем стандартные лампы накаливания. Имеют такой же приятный свет, как у ламп накаливания, не требуют трансформатора. Оснащены фильтром УФ-излучения, не содержат ртути, могут быть утилизированы вместе с обычными бытовыми отходами.

Характеристики: