Grifon LT-S36W лампа энергосберегающая 36 Вт Е27

Арт. NVF-1489

Grifon TL-5 - патрон для 5 ламп для установки на стойку с крепежом для софтбоксов. Патрон имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно. Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.