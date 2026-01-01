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Grifon LT-S36W лампа энергосберегающая 36 Вт Е27

Grifon LT-S36W лампа энергосберегающая 36 Вт Е27

Grifon
Артикул: OLE-1393

Grifon LT-S36W – энергосберегающая лампа дневного света с цоколем Е27. Предназначена для установки в студийные осветители. Мощность лампы, Вт – 36. Цветовая температура, К – 5500.

Описание

Grifon LT-S36W лампа энергосберегающая 36 Вт Е27

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