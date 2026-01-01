Grifon LT-S36W лампа энергосберегающая 36 Вт Е27

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon LT-S36W – энергосберегающая лампа дневного света с цоколем Е27. Предназначена для установки в студийные осветители. Мощность лампы, Вт – 36. Цветовая температура, К – 5500.
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Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.
Grifon TL-4 - патрон для установки на стойку или штатив.
Имеет четыре цоколя на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно. Имеется крепление под зонт. Подходит для видео-, фото- и телевизионной съемок.
Grifon TL-5 - патрон для 5 ламп для установки на стойку с крепежом для софтбоксов. Патрон имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно. Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.
Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.
Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Перекладина настенная WB-1250 предназначена для установки осветительного оборудования, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого держателя является то, что он практически не занимает места. Выдерживает нагрузку до 8 кг.
Софтбокс Grifon SB-9090 предназначен для установки на студийные вспышки, оснащенные байонетом Bowens.
Закрытая конфигурация софтбокса позволяет избегать ненужных бликов и потерь света. Мягкость светотеневого рисунка достигается с помощью рассеивающей поверхности большой площади (90х90 см) со специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Софтбокс Grifon SB-9090 может также устанавливаться на галогенные осветители мощностью до 500 Вт. Вес - 1,5 кг.