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FST PRO-600 лампа импульсная

FST PRO-600 лампа импульсная

FST
Артикул: NVF-5794

FST PRO-600 – лампа импульсная для студийной вспышки FST PRO-600 мощностью 600 Дж.

Описание

Характеристики:

  • цветовая температура – 5600+-100к

Комплектация

 

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