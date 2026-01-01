Характеристики:
- цветовая температура – 5600+-100к
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST PRO-600 – лампа импульсная для студийной вспышки FST PRO-600 мощностью 600 Дж.
Характеристики:
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Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания. Мощность – 1000W, цоколь G 6,35.
Fotokvant BGA-K13 - труба для транспортировки гелевых фильтров.
Может быть использована для намотки студийных фонов
Изготовлена из картона. Длина 135 см., внутренний диаметр 51 мм, внешний 55 мм.